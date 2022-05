Công an xác minh 33 gói thầu mua sinh phẩm, kit xét nghiệm tại Vĩnh Phúc

Cơ quan công an đã thu hồ sơ để xác minh đối với 33 gói thầu mua sinh phẩm, kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.





Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Kết luận số 9/KL-TTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19.



Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, tổng kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị y tế trực thuộc năm 2020-2021 là gồm 506 gói thầu với tổng giá trị hơn 487 tỷ đồng.





Trụ sở Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.



Danh mục, số lượng các loại trang thiết bị, vật tư y tế do Sở Y tế đề xuất mua sắm về cơ bản theo quy định của Bộ Y tế và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế phát sinh trên địa bàn tỉnh.



Tuy nhiên, qua kiểm tra 176 gói thầu mua sắm trong năm 2020-2021 (tỷ lệ 37,2%), tổng giá trị các gói gần 309 tỷ đồng, cơ quan thanh tra phát hiện 52 gói thầu sai phạm về trình tự thủ tục.



“Số lượng các gói thầu mua sinh phẩm, kit xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đã được cơ quan công an thu hồ sơ để xác minh gồm: 33 gói thầu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc có 5 gói; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 14 gói thầu; Bệnh viện Sản Nhi có 1 gói thầu; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc 11 gói thầu; Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường 2 gói thầu). Tổng giá trị các gói thầu trên 144,77 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu 132 tỷ đồng, tổng giá trị hợp đồng trên 128 tỷ đồng”- Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.



Cơ quan thanh tra đánh giá, các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Mặc dù việc lựa chọn nhà thầu cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo Luật Đấu thầu, song trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn một số bất cập.



Cụ thể, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện thông số kỹ thuật, hãng sản xuất một số thiết bị y tế trong dự toán được duyệt và tờ trình thẩm định của Sở Tài chính, tờ trình của Trung tâm Y tế chưa thống nhất giữa các phụ biểu như: gói thầu số 04 mua máy khí dung thường do Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo làm bên mời thầu; Gói thầu số 03 máy hút dịch liên tục áp lực thấp và gói thầu số 2 máy khí dung siêu âm do Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường làm bên mời thầu.



Việc phân chia các thiết bị tại gói thầu số 02 và gói thầu số 06 Khu cách ly- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc còn chưa căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện.



Đáng chú ý, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế tại Sở Y tế Vĩnh Phúc năm 2020 nhận thấy: Có 2/9 nhà thầu chưa được phê duyệt đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Công ty cổ phần kinh doanh và thương mại Trần Gia và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Palmy.



Trong nội dung biên bản thương thảo hợp đồng được ký giữa Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo với Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Nhật Nam không thể hiện thời gian thực hiện hợp đồng, hình thức hợp đồng chưa đúng quy định...



Trước những tồn tại nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xảy ra những tồn tại nêu trên.



Đồng thời rà soát toàn bộ việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh do ngành y tế thực hiện.

https://tienphong.vn/cong-an-xac-minh-33-goi-thau-mua-sinh-pham-kit-xet-nghiem-tai-vinh-phuc-post1436933.tpo

Theo Ngân Anh (TPO)