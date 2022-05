Bình Thuận: Hai chị em ruột đuối nước khi đi chăn bò thuê

Sáng nay 12.5, nhà trường và chính quyền địa phương xã Tân Đức (H.Hàm Tân, Bình Thuận) đang lo hậu sự cho 2 chị em ruột bị đuối nước thương tâm khi đi chăn bò thuê.





Sáng cùng ngày, cô giáo Nguyễn Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Đức 2 (H.Hàm Tân) cho biết, nhà trường và hàng xóm thuộc thôn Suối Giêng, xã Tân Đức đang tiến hành lo hậu sự cho 2 chị em bị đuối nước.



Theo cô Hoan, 2 cháu bé bị đuối nước là chị em ruột, chị là Bùi Ngọc Thùy (lớp 7A2, Trường THCS Tân Đức) và em trai là Bùi Ngọc Trường (lớp 4A, Trường tiểu học Tân Đức 2).



Chiều 11.5, 2 chị em đi chăn bò thuê ở địa bàn giáp ranh với xã Suối Kiết (H.Tánh Linh) thì không may em trai bị rơi xuống hồ nước (hồ nước để người dân tưới xoài). Khi phát hiện em rớt xuống hồ nước sâu, chị biết bơi liền nhảy xuống cứu nhưng cả 2 chị em đều bị đuối nước và tử vong.



Theo thông tin từ cô Nguyễn Thị Hoan, cả 2 chị em Thùy và Trường đều là học sinh giỏi và rất ngoan. Do cha mẹ chia tay, mẹ đi lấy chồng khác, để lại 2 chị em ở với ông bà ngoại. Ông ngoại của 2 em di cư từ Thanh Hóa vào, đang ở nhờ trong nông trường cao su của Công ty Minh Thuận Phát, giáp ranh giữa xã Tân Đức (H.Hàm Tân) và xã Suối Kiết (H.Tánh Linh), có nhận bò về chăn thả thuê, nên 2 cháu giúp ông ngoại chăn bò sau giờ học.



Cũng theo cô Hoan, hiện chị em Trường không có bảo hiểm thân thể, chỉ có bảo hiểm y tế. Hoàn cảnh gia đình 2 em nhỏ chết đuối ở Tân Đức rất thương tâm.



Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Hàm Tân cũng đã xác nhận về trường hợp 2 cháu bé chị em ruột bị đuối nước khi đi chăn bò ở xã Tân Đức.

