Bình Định: Khai quật tử thi người cha vì nghi bị con trai sát hại

Công an đã khai quật tử thi của ông Lê Văn Tuấn (ở xã Cát Nhơn, H.Phù Cát, Bình Định) để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.





Ngày 14.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đã khai quật tử thi của ông L.V.T (54 tuổi, ở xã Cát Nhơn, H.Phù Cát, Bình Định) tại một nghĩa địa thuộc xã Cát Nhơn để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.



Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ông Tuấn nghi ngờ bị con trai của mình là Lê Văn Tài (32 tuổi) đâm chết vào chiều 10.5 vừa qua tại nhà.





Lực lượng chức năng khai quật tử thi. Ảnh: Trị Bình



Thời điểm mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng chỉ có hai cha con ở nhà và cả hai đều đã sử dụng rất nhiều rượu, nên không làm chủ bản thân.



Sau khi ông Tuấn tử vong, Tài nói với người thân trong gia đình là do ông Tuấn tự ngã chết nên gia đình đã không báo cơ quan công an mà tổ chức mai táng vào ngày 11.5.



Hiện nghi phạm Lê Văn Tài đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ.

Theo TRỊ BÌNH (TNO)