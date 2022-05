Báo Malaysia nâng tầm ngôi sao Syafik Ismail thành 'Messi' đấu U.23 Việt Nam

Theo tờ The Star, tiền vệ ngôi sao chạy cánh chỉ cao 1m63 Mohd Syafik Ismail có thể là chìa khóa để U.23 Malaysia tìm được cơ hội đánh bại U.23 Việt Nam chủ nhà ở trận bán kết SEA Games 31 tối 19.5.



Mohd Syafik Ismail hiện được báo chí và CĐV Malaysia đặt cho biệt danh “Messi” theo tên danh thủ người Argentina đang chơi cho CLB PSG, sau khi chứng kiến cầu thủ này thể hiện khả năng ấn tượng tại SEA Games 31 với dáng người nhỏ con, rất khéo léo và cũng hay sử dụng chân trái đi bóng.





Syafik Ismail (số 11, trái) đang là niềm hy vọng của U.23 Malaysia - Ảnh: FAM



Tuy nhiên, trả lời tờ The Star, Mohd Syafik Ismail đã bác bỏ việc được đặt biệt danh này. Anh cho rằng: “Tôi chẳng có một chút gì đặc biệt để có thể được so sánh với siêu sao như Messi, người mà tôi luôn coi là thần tượng”.



Mặc dù vậy, HLV Brad Maloney lại đặt niềm tin lớn vào Mohd Syafik Ismail: “Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ tạo một chút điều gì đó kỳ diệu giống như của Messi khi chúng tôi đối đầu với U.23 Việt Nam chủ nhà SEA Games trong trận bán kết trên sân Việt Trì ở Phú Thọ vào tối mai (19 giờ, 19.5)”.



Hiện thi đấu cho CLB Terengganu, Mohd Syafik Ismail, 22 tuổi, được xem là “siêu dự bị” của U.23 Malaysia. Mỗi lần gặp bế tắc và cần bàn thắng, HLV Brad Maloney lại tung cầu thủ này vào sân với tinh thần thi đấu không khoan nhượng, mang lại động lực cho Harimau Muda (biệt danh của U.23 Malaysia).



Tờ The Star đã hỏi Mohd Syafik Ismail lấy đâu ra tinh thần thi đấu không mệt mỏi như vậy, cũng như dù rất nhỏ con nhưng không bao giờ ngán ngại những cầu thủ cao to. Ngôi sao được mệnh danh là “Messi” của bóng đá Malaysia này cho rằng: “Đó là nhờ sự ảnh hưởng từ người cha quá cố của tôi, Ismail Tahar. Khi còn sống, ông thường nói với tôi, bất cứ khi nào đối thủ hạ gục tôi trên sân thì hãy đứng dậy và thi đấu tiếp. Ông luôn nói với tôi, chỉ có trái bóng là bạn của mình, hãy chơi với nó và bỏ qua những đối thủ cao to chơi xấu mình”.



Trước trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với U.23 Việt Nam, Mohd Syafik Ismail nói: “Chúng tôi cần thi đấu với 200% khả năng và cho đến tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. U.23 Việt Nam thực sự rất mạnh, họ còn có hàng chục ngàn CĐV nhà ủng hộ sau lưng. Vì thế, chúng tôi phải hết sức nỗ lực. Đây mới chỉ là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi thi đấu ở các trận quốc tế và đối mặt ngay với một trận đấu lớn. Đôi khi tôi cảm thấy lo lắng, nhưng điều đó không ngăn cản sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của tôi và toàn đội. Hy vọng CĐV từ quê nhà sẽ tiếp sức cho chúng tôi. Dù thế nào, chúng tôi không bao giờ sợ hãi và sẽ chiến đấu hết mình cho trận chiến sắp tới”.

