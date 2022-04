Xảy ra 27 vụ tai nạn đường bộ trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

27 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến 11 người thiệt mạng, 14 người bị thương trong khi hơn 7.045 trường hợp vi phạm bị kiểm tra, xử lý.



Đak Đoa: Tai nạn liên hoàn giữa xe container và xe máy, 3 người thương vong

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)



Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 9/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 14 người. Lĩnh vực đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.



Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.045 trường hợp; xử phạt, nộp Kho bạc Nhà nước 5,9 tỷ đồng; tạm giữ 24 xe ôtô, 715 xe môtô; tước 420 giấy phép lái xe các loại; trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 341 trường hợp; 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.



Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục đã kiểm tra, xử lý 101 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 473,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.



Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 111 triệu đồng.



Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, chưa phát hiện tình hình, vụ việc phức tạp. Trên các tuyến cao tốc có lúc lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)