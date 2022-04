Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong

Bước đầu cơ quan chức năng xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương ở Hà Nội là do chập điện ắc-quy xe máy.





Chiều nay 21-4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã trực tiếp thụ lý để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà P116 khu tập thể B9 Kim Liên (phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).





Khu vực nơi xảy ra đám cháy - Ảnh: Hữu Hưng

Về nguyên nhân vụ cháy, theo lãnh đạo này, cơ quan điều tra loại bỏ khả năng vụ cháy xảy ra do tác động từ bên ngoài. Bước đầu sơ bộ xác định là do chập điện ắc-quy xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade dựng ở tầng 1 ngôi nhà.



Trước đó, theo báo cáo của UBND quận Đống Đa, vào 1 giờ 10 ngày 21-4, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại Khu tập thể B9 Kim Liên đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa, cứu người. Sau 13 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Hậu quả vụ cháy khiến anh B.N.L. (39 tuổi, con trai chủ nhà) và cháu B.Q.H. (12 tuổi; con trai anh L.) bị thương. Bà Đ.Th.M. (74 tuổi, chủ nhà; mẹ anh Lâm), chị Đ.M.H. (37 tuổi, con dâu bà Mảnh), anh B.Ng.Kh. (37 tuổi, con ruột bà M.) và cháu B.M.P. (10 tuổi, cháu nội bà M.) tử vong tại hiện trường; cháu B.G.H. (1 tuổi, con trai anh L.) tử vong tại bệnh viện.



Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy xảy ra tại P116 Khu tập thể B9 Kim Liên. Ngôi nhà này 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41 m2, nhà có lối thoát hiểm trên nóc. Khi lửa bùng phát tại tầng 1, có 5 người bị mắc kẹt tại tầng 2 dẫn tới tử vong; riêng anh L. và cháu H. đã thoát qua cửa tum sang mái nhà bên cạnh và được công an cùng người dân đưa xuống. 2 bố con anh L. bị bỏng ở 2 bàn tay, 2 bàn chân, được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tới tính mạng.



Theo UBND quận Đống Đa, mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt sớm, nhưng do căn nhà dạng ống nhỏ, không có đường thoát nhiệt khiến nhiệt độ cao và khói bốc nhanh dẫn đến 5 người chết, 2 người bị thương.

Theo Huy Thanh (NLĐO)