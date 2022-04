UBKT T.Ư đang kiểm tra 8 UBND tỉnh, thành liên quan vụ Việt Á

UBKT T.Ư đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ KH-CN, Bộ Y tế và 8 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành liên quan vụ việc tại Công ty Việt Á.





Ngày 25.4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2/2022. Tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú cho biết trong 3 tháng qua, các cấp ủy đã kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên. UBKT T.Ư kỷ luật 5 tổ chức đảng và 21 đảng viên.



Ông Trần Cẩm Tú đánh giá tình hình vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc nghiêm trọng hơn, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành. “Trước mắt, kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á”, ông Tú nhấn mạnh và cho biết UBKT T.Ư đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ KH-CN, Bộ Y tế và 8 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành. Đồng thời chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 UBKT tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ việc tại Công ty Việt Á. Ông Tú yêu cầu phải kiểm tra hết sức thận trọng, khách quan, kịp thời, đồng bộ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, rõ đến đâu kết luận đến đấy, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy và cố gắng kết thúc trong quý 2/2022.



Bắt giám đốc và 4 cán bộ của CDC Nam Định



Chiều qua (25.4), ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định, cho biết Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, và các thuộc cấp gồm Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó trưởng khoa Xét nghiệm; Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng; Vũ Khánh Vân, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phạm Thị Nga, Trưởng khoa Dược vật tư y tế.



Các bị can Đỗ Đức Lưu, Vũ Ngọc Tuyên, Vũ Khánh Vân, Phạm Thị Nga bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Vũ Thị Ngọc Thanh đã có hành vi bớt xén, bán lại kit test cho Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, đã phạm tội “Tham ô tài sản”. Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng khoa Dược và Phó khoa Xét nghiệm của CDC Nam Định, bị điều tra liên quan đến vụ kit test Việt Á.



Ông Đỗ Đức Lưu nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: CTV



Cũng theo ông Dũng, lúc 18 giờ cùng ngày, tại trụ sở CDC Nam Định ở đường Phù Nghĩa (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), lực lượng Công an tỉnh Nam Định thực hiện khám xét phòng làm việc của 5 cán bộ trên.



Theo hồ sơ vụ việc, năm 2021, CDC Nam Định đã mua của Công ty Việt Á với 4 hợp đồng đều là sinh phẩm y tế (gồm kit xét nghiệm phát hiện Covid-19, tách chiết tay và tách chiết tự động) với tổng giá trị trên 53,4 tỉ đồng và đều mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.



Cuối năm 2021, khi làm việc với báo giới, ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định, khẳng định không “ăn” bất cứ đồng “hoa hồng” nào trong cả 4 vụ mua sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Theo Lê Hiệp-Cù Hiền (TNO)