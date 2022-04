TPHCM: Điều tra vụ bé gái 7 tuổi tử vong, cơ thể có nhiều vết thương

Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành trên địa bàn.



Ngày 11/4, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang phối hợp với cá phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 7 tuổi trên địa bàn xã Tân Thông Hội.



Nạn nhân là bé N.N.T.A. (7 tuổi, tạm trú ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).



Theo đó, sáng cùng ngày, bé T.A. được mẹ và dì ruột đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.



Căn nhà ở bé A. sinh sống cùng mẹ và 2 dì ruột.

Trên cơ thể bé A. có một số vết thương. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi.



Sau khi xảy ra vụ việc, tiếp nhận tin báo, trong ngày, Công an huyện Củ Chi đã mời làm việc, lấy lời khai với mẹ của bé là bà N.T.A.N. (SN 1979) cùng hai dì ruột là bà N.T.N. (SN 1970) và bà N.T.G. (SN 1960, cùng quê Bạc Liêu, tạm trú huyện Củ Chi) để làm rõ nguyên nhân.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bé A. sống với mẹ và 2 dì ruột và người em 6 tuổi tại căn nhà ở ấp Tiền, xã Tân Thông Hội.



"Hiện vẫn chưa xác định được chính xác là bé bị bạo hành dẫn đến tử vong hay không. Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các lực lượng ghi nhận lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong", lãnh đạo UBND huyện Củ Chi cho biết.

https://congan.com.vn/vu-an/dieu-tra-vu-be-gai-7-tuoi-tu-vong-co-the-co-nhieu-vet-thuong-nghi-bi-bao-hanh_129581.html

Theo Bùi Tư - Thanh Xuân (CAO)