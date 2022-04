Thảm án ở Cà Mau, 3 người trong gia đình tử vong: Nghi can là con rể

Nghi can vụ thảm án tại Cà Mau bị thương, đang điều trị ở bệnh viện với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.





Liên quan đến vụ thảm án ở Cà Mau khiến 3 người trong gia đình tử vong, ngày 6.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết nghi can đang điều trị ở bệnh viện, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.





Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án, 3 người tử vong. Ảnh Công an cung cấp



Theo thông tin từ lãnh đạo một bệnh viện, hiện nghi can N.H.L. (33 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, L. nhập viện trong tình trạng hôn mê do nhiều vết thương trên cơ thể.



"Khi lực lượng công an đến thì phát hiện N.H.L ở hiện trường với nhiều vết thương trên người nên đưa đi cấp cứu. Hiện L. đang nằm viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an", một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông tin. Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng bác bỏ thông tin nạn nhân Trần Thị Mộng Tuyền tử vong khi đang mang thai.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5.4, ông Trần Văn Hường (68 tuổi, ngụ khóm 6, TT.Cái Đôi Vàm) phát hiện vợ mình là Nguyễn Ngọc Xứng (56 tuổi) cùng con gái Trần Thị Mộng Tuyền (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh Tiến (6 tuổi) tử vong.



Hiện, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra vụ thảm án.

Theo Gia Bách (TNO)