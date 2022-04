Tây Ninh: Tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang

Để che giấu hành vi giết ông Tân, bị cáo Nghĩa đã dùng giấy, thùng nhựa có sẵn chất phủ lên người ông Tân rồi châm lửa đốt để tạo hiện trường giả rằng ông Tân bị chết do cháy, sau đó bỏ về nhà ngủ.



Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)



Ngày 1/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (sinh năm 1964, ngụ ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản, theo quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123 và điểm d, đ khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp 2 hình phạt bị cáo Nghĩa phải chấp hành chung là tử hình.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào khoảng 14 giờ ngày 22/6/2021, sau khi uống rượu, bị cáo Nghĩa mang theo một cây rựa đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng (cùng ngụ ấp Phước Long 2) để hỏi chuyện việc ông Thắng đã nhổ nấm mối tại khu đất giáp ranh của hai gia đình, nhưng không gặp ông Thắng.



Khi đang đứng trước nhà ông Thắng, Nghĩa gặp ông Thi Minh Tân đang trên đường về chòi rẫy, nơi ông đang giữ rẫy dưa leo thuê.



Thấy Nghĩa cầm rựa có biểu hiện muốn gây hấn trước nhà ông Thắng, nên ông Tân khuyên về nhà và lấy rựa của Nghĩa mang về cất. Bị cáo Nghĩa bỏ về nhà và kêu vợ đến chòi ông Tân để lấy rựa về.



Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Nghĩa đi thăm bẫy rắn, có cầm theo một con dao, khi đi đến khu vực giáp ranh giữa đất bị cáo và chòi canh dưa leo của ông Tân thì gặp ông Tân đang chăn bò.



Ông Tân tiếp tục giật dao của bị cáo Nghĩa, sau đó hai người lời qua tiếng lại, ông Tân dùng tay đánh Nghĩa và được người quen can ngăn và chở Nghĩa trở về nhà.



Khi về nhà do bực tức việc ông Tân đã đánh mình, bị cáo Nghĩa nảy sinh ý định giết ông Tân để trả thù.



Bị cáo Nghĩa biết đoạn đường trước chòi ông Tân thường xuyên có người qua lại, nên bị cáo chờ đến 22 giờ cùng ngày mới đi bộ đến chòi của ông Tân.



Khi đến chòi, thấy ông Tân đang nằm ngủ dưới đất, Nghĩa lấy cây tầm vông khô đánh nhiều cái vào đầu và mặt của ông Tân cho đến khi thấy ông Tân không còn cử động mới dừng tay.



Để che giấu hành vi giết ông Tân, bị cáo Nghĩa đã dùng giấy, thùng nhựa có sẵn chất phủ lên người ông Tân rồi châm lửa đốt để tạo hiện trường giả rằng ông Tân bị chết do cháy, sau đó bỏ về nhà ngủ.



Đến khoảng 5 giờ ngày 23/6/2021, bị cáo Nghĩa mang theo võng, đèn pin, quần áo, thức ăn... để bỏ trốn và nói dối với gia đình là lên núi Bà Đen để bắt ốc.



Khoảng 0 giờ ngày 24/6/2021, khi đang trên đường bỏ trốn đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thì Nguyễn Thành Nghĩa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

