Tai nạn chết người ở Bình Dương: 2 cha con tử vong dưới gầm xe tải

Vụ tai nạn chết người xảy ra khi xe máy va chạm xe tải làm 2 người trên xe máy ngã ra đường, bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.





Đến 19 giờ 40 ngày 16.4, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường ĐT743 (TP.Dĩ An). Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Duy Khánh



Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 16.4, ông Trịnh Hồng Tấn (52 tuổi, quê Thái Bình, thường trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển xe Air Blade BS 60F2 - 217.40 chở theo con là Trịnh Hồng Phúc (17 tuổi, TP.Biên Hòa) lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ QL 1K đi cầu vượt Tân Vạn.





Vụ tai nạn làm giao thông trên tuyến đường ĐT743 ùn tắc. Ảnh: Trần Duy Khánh



Khi cách cầu vượt Tân Vạn khoảng 700 m, xe máy 60F2 - 217.40 va chạm với xe tải BS 60C - 218.36. Cú va chạm làm 2 người trên xe máy ngã ra đường, bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.





Hiện trường vụ tai nạn chết người trên đường ĐT743 chiều tối ngày 16.4- Ảnh: Trần Duy Khánh



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP.Dĩ An đã có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.



Cũng theo thông tin ban đầu, ông Tấn đang đón con trên đường đi học về thì xảy ra vụ tai nạn chết người.



