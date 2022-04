Phó chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh vỡ hộp sọ: Tạm giữ 1 giám đốc doanh nghiệp

Công an TP.Hải Dương đã tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra làm rõ vụ Phó chủ tịch UBND xã An Thượng bị đánh vỡ hộp sọ khi đang làm nhiệm vụ.





Sáng 18.4, ông Nguyễn Vỹ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND TP.Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ Phó chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã An Thượng (TP.Hải Dương) bị đánh khi đang làm nhiệm vụ.





Khu đất mà UBND xã An Thượng yêu cầu tạm dừng san lấp. Ảnh: LT



Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP.Hải Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh và một người tên Nguyễn Văn Mạnh để điều tra, làm rõ.



Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 15.4, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã An Thượng bị nhóm côn đồ đánh trọng thương khi đang trực tại khu đất bị đình chỉ san lấp ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng.



Khu đất trên rộng gần 5.000 m2 và là đất thương mại dịch vụ của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng. Ngày 15.4, Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD có thuê Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp khu đất.



Tuy nhiên, do khu đất của Công ty xăng dầu Ngân Giang HD nằm cạnh khu đất nông nghiệp khác mà mốc giới lại chưa rõ ràng nên chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD dừng hoạt động san lấp, cắm rõ mốc giới.

Theo LÊ TÂN (TNO)