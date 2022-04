"Nổ" đưa người qua Mỹ để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Chính khoe mình có thể đưa người qua Mỹ sinh sống và làm ăn. Tin tưởng lời của người đàn ông này, chị N. đã đưa cho gã gần 700 triệu đồng.



Lê Đình Chính (SN 1984) trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bị kết án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: HĐ

Ngày 13.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Lê Đình Chính (SN 1984) trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, vào khoảng tháng 9/2019, Chính gặp chị H.T.T.N. (SN 1983) tại Đắk Lắk. Trong buổi nói chuyện, Chính giới thiệu bản thân thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Mỹ vì có 2 người con đang cư trú và học tập tại đây. Chính cho biết mình có khả năng đưa người sang Mỹ học tập, sinh sống.



Tin tưởng, chị N. đã đặt vấn đề nhờ Chính làm thủ tục cho 2 con của mình sang Mỹ. Chính thông tin cho chị N. chi phí đi Mỹ hết 32.000 USD (tương ứng 742 triệu đồng). Đồng thời, Chính đưa ra các thông tin không có thật về việc làm thủ tục hồ sơ cho người có nhu cầu.



Từ ngày 23.9 – 6.11.2019, chị N. đã 6 lần chuyển 476 triệu đồng cho Chính. Sau đó, chị N. muốn ở với con nên đã nhờ Chính làm thủ tục cho mình đi cùng và đã chuyển tiếp hơn 221 triệu đồng.



Chính đã nhận của chị N. gần 700 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân hết. Còn hồ sơ của mẹ con chị N. thì Chính làm thất lạc.



Khi biết mình bị lừa, ngày 23.4.2021, chị N. đến công an tố giác hành vi phạm tội của Chính. Cùng ngày, Chính đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Chính 13 năm tù. Cộng với bản án 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích trước đó buộc bị cáo phải lĩnh mức hình phạt chung là 14 năm 3 tháng tù.



Ngoài ra, buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.



