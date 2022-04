Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 toà chung cư xuống tử vong

Công an đang điều tra, làm rõ vụ một nam sinh bất ngờ rơi từ tầng 18 toà chung cư ở Hà Nội xuống tử vong.





Chiều 4-4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ một nam sinh rơi từ tầng cao toà chung cư trên địa bàn xuống tử vong.





Khu vực nam sinh rơi từ tầng 18 xuống tử vong.



Theo thông tin ban đầu, gần trưa 4-4, người dân phát hiện một thiếu niên tại tầng 18 tòa V4 - chung cư The Vesta (thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông) bất ngờ rơi xuống.



Theo một cán bộ UBND quận Hà Đông, bước đầu công an cho biết trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân là học sinh lớp 8 trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hà Đông. Nam sinh này rơi từ tầng 18 tòa chung cư xuống tử vong.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường.



Tại hiện trường, rất đông người dân sống tại chung cư The Vesta tập trung dưới sảnh tòa nhà theo dõi diễn biến vụ việc. Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường.

Theo Đông Hồ (NLĐO)