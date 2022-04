Khởi tố, bắt giam cựu nhân viên sân bay Đà Nẵng lấy 'mác' sang chảnh lừa chạy việc

Dù đã nghỉ việc nhưng nữ cựu nhân viên sân bay Đà Nẵng vẫn dùng vẻ ngoài sang chảnh để lừa 'chạy' việc, dùng tiền mang đi cho vay nóng.





Chiều 19.4, Công an H.Hòa Vang TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một cựu nhân viên sân bay lừa “chạy” việc.



Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ bị can Phạm Thị Mỹ Hằng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, cuối năm 2020, Hằng đã nghỉ làm việc tại sân bay Đà Nẵng, Hằng cũng không có khả năng “chạy” việc.



Nhưng Hằng lợi dụng lợi thế về ngoại hình và việc “nổ” có mối quan hệ quen biết với các sếp lớn ở sân bay để lừa đảo.





Hằng bị đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Nguyễn Tú



Hằng lừa anh T.M.T (ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) “chạy” việc vào làm ở vị trí an ninh soi chiếu của sân bay Đà Nẵng với giá 330 triệu đồng.



Ngày 31.3.2021, Hằng hẹn gặp anh T. ở đường Lê Đình Dương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), tự lái ô tô đến và gọi anh T. lên xe của mình, nhận 10 triệu đồng cùng bộ hồ sơ xin việc.



Ngày 3.4.2021, tại một quán cà phê ở thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Phong), Hằng tiếp tục viết giấy nhận của anh T. 100 triệu đồng và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có quyết định đưa anh T. đi học nghiệp vụ an ninh hàng không.



Hằng còn “nổ” đến mức cam kết nếu anh T. đưa đủ 330 triệu đồng thì không cần học nghiệp vụ mà đi làm luôn, nên anh T. đồng ý.



Đến tháng 9.2021, anh T. vẫn chưa được đi làm nên gặp Hằng xin lại tiền nhưng Hằng không trả. Vỡ mộng, anh T. trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai đã mang số tiền này cho vay nóng.



Ngoài ra, Hằng còn lừa anh P.V.B (ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) gần 80 triệu đồng để “chạy” việc cho anh này vào làm bốc vác hàng hóa ở bộ phận mặt đất sân bay Đà Nẵng.



Hằng còn lừa anh N.A (ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) 100 triệu đồng nhưng không xin được cho anh A. vào làm ở an ninh soi chiếu tại sân bay Đà Nẵng. Hiện Công an H.Hòa Vang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)