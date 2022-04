Khối Nội chính Trung ương sơ kết quy chế phối hợp công tác

(GLO)- Sáng 31-3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.



Dự và chủ trì hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng-Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); Phan Đình Trạc-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Đại tướng Tô Lâm-Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Nguyễn Hòa Bình-Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đăng Vũ



Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh, các Ban cán sự Đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.



Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, các cơ quan phối hợp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 2 Ban Chỉ đạo về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15-9-2021. Chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Ban Chỉ đạo 110 về chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến cán bộ diện Trung ương quản lý.



ĐĂNG VŨ