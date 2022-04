Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tại Hà Nội, sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, dưới sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan chức năng.





Chiều 5-4, trên phố Quang Trung (TP Hà Nội) luôn xuất hiện nhiều phóng viên, cơ quan báo chí tập trung quanh trụ sở chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.



Tối cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định bị can Đỗ Anh Dũng cùng các bị can là thuộc cấp tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.



Liên quan tới hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Lúc 19 giờ 30, cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Đỗ Anh Dũng.



Một số hình ảnh cơ quan chức năng khám xét trụ sở chính Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại số 24 Quang Trung (TP Hà Nội):





Trụ sở chính Tập đoàn Tân Hoàng Minh tối 5-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lúc 19 giờ 30 nhiều xe biển xanh vào khu vực tòa nhà Tân Hoàng Minh





Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc bị can Đỗ Anh Dũng



Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)