Hải Phòng: Truy tìm nhân thân người đàn ông chết trong tư thế quỳ bên đường sắt

Công an TP.Hải Phòng đề nghị công dân biết lai lịch của hai người trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Q.Lê Chân ở số 122 Hai Bà Trưng, P.An Biên, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng hoặc liên hệ trung tá Vũ Hồng Dũng, điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp, Công an Q.Lê Chân theo số điện thoại 091.2011.125.