Hà Nội: Cháy nhà dân ở ngõ 43 Bát Đàn làm 1 người tử vong

Vụ cháy nhà dân ở ngõ 43 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã làm 1 nạn nhân nữ, sinh năm 1982 tử vong và thiêu trụi nhiều tài sản của người dân.



Pleiku: Cháy nhà xưởng sản xuất viên nén gỗ ở Khu Công nghiệp Trà Đa

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ người dân ra ngoài. (Ảnh Công an Hà Nội cung cấp)



Ngày 2/4, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn ngõ số 43 Bát Đàn, phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm 1 nạn nhân tử vong.



Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật; giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.



Trước đó, vào khoảng hơn 4h cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ ngõ số 43 Bát Đàn, phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).



Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hơn 12 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.



Khoảng 4h10, lực lượng Ccnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận đám cháy, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu 6 người ra vị trí an toàn. Đám cháy đã được người dân sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu. Đến 4h15 phút, đám cháy đã được được dập tắt hoàn toàn.



Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực cháy tại kho để đồ dùng sinh hoạt không sử dụng tại tầng 1, thuộc nhà 2 tầng (tầng 2 không có người ở).



Theo thống kê thiệt hại ban đầu, vụ cháy đã làm 1 nạn nhân tử vong (nạn nhân là nữ, sinh năm 1982) và thiêu trụi nhiều tài sản của người dân.



Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)