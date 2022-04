Đà Nẵng: Mở rộng điều tra đường dây chuyên buôn thịt rừng cho nhà hàng quán nhậu

Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khởi tố vụ án đối với một đầu nậu, đồng thời điều tra các cá nhân, tổ chức liên quan đến đường dây buôn bán thịt rừng trên địa bàn.





Ngày 9-4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-12-2021, Công an phường Hòa Hiệp Nam kiểm tra hành chính nhà trọ tại tổ 7 (phường Hòa Hiệp Nam) của Cao Hồng Phong (21 tuổi, quê huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), phát hiện Phong tàng trữ lượng lớn động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm và thịt động vật gồm: 2 con kỳ tôm, 2 con chồn hôi, 1 con rùa đá, 1 con khỉ mốc, 1 con tê tê và 3 con chưa định danh.



Con tê tê Java thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được phát hiện tại kho hàng của Nguyễn Văn Thân



Theo Phong, số động vật, thịt động vật trên được Nguyễn Văn Thân đặt mua từ một người tên Ngà (không rõ lai lịch) ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vào ngày 4-12-2021 với giá 12 triệu đồng.



Ngày 5-12, Thân đem số động vật hoang dã trên đến nhà Phong kèm lồng nhốt và tủ đông để bảo quản. Khi khi các nhà hàng, quán nhậu có nhu cầu nhập hàng để bán dịp Tết, Thân sẽ đến nhà Phong để lấy hàng.









Một số loại động vật hoang dã là tang vật của vụ việc



Qua điều tra, công an xác định Thân là đầu nậu chuyên mua động vật hoang dã từ các tỉnh Kon Tum, Phú Yên,…để vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ. Sau khi giám định, trong các cá thể động vật mà Nguyễn Văn Thân đang nuôi nhốt chuẩn bị bán ra thị trường có 1 con tê tê Java thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.



Sau khi khởi tố Nguyễn Văn Thân, Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục mở rộng điều tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến đường dây buôn bán thịt rừng cho các nhà hàng tại Đà Nẵng.

Theo Hải Định (NLĐO)