Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định chơi golf giữa lệnh cấm, nay xin nghỉ hưu non

Sau khi bị miễn nhiệm chức danh Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định vì chơi golf giữa lệnh cấm, ông Nguyễn Công Thành đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.





Sáng 12-4, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Tổng cục Thuế vẫn đang xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Công Thành (SN 1966), nhân viên Văn phòng Cục thuế tỉnh Bình Định.







Sân golf FLC Quy Nhơn, nơi ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Công Thành chơi golf giữa lệnh cấm rồi bị miễn nhiệm chức vụ



Trước đó, cuối năm 2021, ông Nguyễn Công Thành đã có đơn gửi đến Cục thuế tỉnh Bình Định và Tổng cục Thuế xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Nguyên nhân xin nghỉ vì lý do sức khoẻ không đảm bảo để tiếp tục công việc.



Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi xin nghỉ việc, ông Nguyễn Công Thành từng giữ các chức vụ Cục trưởng rồi bị giáng chức xuống Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định. Sau đó không lâu, ông Thành tiếp tục bị miễn nhiệm chức vụ Cục phó xuống làm nhân viên Văn phòng Cục thuế tỉnh Bình Định. Trong thời gian làm nhân viên Văn phòng Cục thuế tỉnh Bình Định, ông Thành rất ít khi có mặt ở cơ quan vì "ngại" dịch Covid-19.



Cụ thể, tháng 10-2019, ông Nguyễn Công Thành bị Bộ Tài chính kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Cục trưởng xuống làm Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định. Nguyên nhân do trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định từ năm 2014 đến ngày 5-5-2019, ông Thành đã có những vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật.



Đến ngày 20-9-2021, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Nguyên nhân do ông Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch Covid-19. Sau khi bị miễn nhiệm, ông Thành được đưa về làm nhân viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định.





Ông Nguyễn Công Thành khi còn đương chức Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định.



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 3-8-2021, chị T.T.Q, nữ nhân viên sân golf FLC Quy Nhơn, được xác định mắc Covid-19. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy có nhiều người tiếp xúc gần với chị T.T.Q vào các ngày 31-7 và 1-8-2021 tại sân golf, trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế tỉnh Bình Định.



Sau khi bị phát hiện, 2 ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Công Thành đã hợp thức hóa hành vi chơi golf trái quy định bằng giấy mời "khảo sát thực địa" sân golf, do bà Huỳnh Thị Kim Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (TTXTDL) tỉnh Bình Định, trực tiếp soạn thảo, ký và gửi cho 2 ông này. Với cách này, 2 ông đã xin kiểm điểm rút kinh nghiệm.



Với hành vi vi phạm trên, ngày 1-9-2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định điều động ông Dũng về Sở Nội vụ. Sau đó không lâu, ông Dũng xin nghỉ trước tuổi vì lý do sức khoẻ.



Cũng trong ngày 1-9-2021, Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức Giám đốc TTXTDL tỉnh Bình Định đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình. Sau đó, bà Bình được bố trí là nhân viên TTXTDL tỉnh Bình Định.

