Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vừa bị bắt là ai?

Khởi nghiệp từ nghề buôn gạo tại Cần Thơ, Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân trước khi bị bắt được các nhà đầu tư ví von như “siêu anh hùng”, nhà “tiên tri” trong giới chứng khoán.





Khởi nghiệp buôn gạo…



Ông Đỗ Thành Nhân (41 tuổi, nơi sinh An Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003.



Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo, ông Đỗ Thành Nhân cùng vợ lập nên doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân (năm 2003). Bươn chải và gặp nhiều khó khăn với hạt gạo, ông Nhân sau đó nhảy sang lĩnh vực kinh doanh vận tải, lập nên Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thành Nhân.



Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân. Ảnh: T.P





Ông Đỗ Thành Nhân bắt đầu có tên tuổi khi gắn với Louis Holdings, tiền thân là Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Louis Rice, thành lập tháng 6.2012. Chỉ trong vài tháng, công ty liên tục đổi tên từ Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu Louis Rice thành Công ty cổ phần Tập đoàn Louis Argo và tiếp tục đổi thành Công ty cổ phần Louis Holdings vào cuối tháng 6 năm nay.



Louis Holdings có trụ sở tại TP.HCM, định hướng phát triển thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực với 7 lĩnh vực cốt lõi: nông nghiệp; đầu tư; mua bán sáp nhập; chứng khoán; điện - viễn thông; bất động sản; dược phẩm.



Louis Holdings có vốn điều lệ 650 tỉ đồng. Ông Vũ Ngọc Long (37 tuổi) đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Louis Holdings còn ông Nhân đang ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Năm 2021, thông qua Louis Holdings, ông Nhân đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (mã BII) - hiện là Công ty cổ phần Louis Land. Từ sau thời điểm đó, vị doanh nhân này cũng mua gom lượng lớn cổ phiếu các doanh nghiệp Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) để trở thành cổ đông lớn, cổ đông có sức ảnh hưởng lớn đến Công ty cổ phần chứng khoán APG (APG), Công ty Sametel (SMT)…



Điểm chung của các doanh nghiệp gia nhập hệ sinh thái của Louis Holdings đều là các doanh nghiệp có quy mô vốn hoá nhỏ trên thị trường, hoạt động kinh doanh không nổi bật hoặc thậm chí từng "có vấn đề". Chẳng hạn như Louis Land (mã BII), tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (Bidico), từng được cho là “cùng nhà” với Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - doanh nghiệp từng gây chấn động thị trường trong vụ án thao túng giá cổ phiếu năm 2016 khiến chủ tịch công ty này bị bắt.





Đỗ Thành Nhân bị bắt cùng bị can Trịnh Thị Thúy Linh. Ảnh: Bộ Công an





Cổ phiếu BII tăng dữ dội từ mức trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên gần 24.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 9.2021. Cổ phiếu Louis Capital (TGG) cũng tăng từ trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên 69.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 9.2021.



Sau những chuỗi tăng trần liên tiếp, ngày 11.11.2021, ông Đỗ Thành Nhân, Thành viên HĐQT Louis Capital (TGG) đã bán thành công bộ 930.000 cổ phiếu TGG sở hữu, tương đương 3,41% vốn.



Sau khi bán cổ phiếu TGG với ước tính thu về khoảng 21 tỉ đồng, ông Đỗ Thành Nhân có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. Nguyên nhân, theo ông Nhân, là do bận công việc cá nhân nên không thể tham gia công việc tại công ty.



Vào cuối tháng 9 cho tới 11.2021, giới đầu tư chứng kiến nhóm cổ phiếu Louis giảm kinh hoàng và mất thanh khoản. Nhiều nhà đầu tư mắc kẹt với hàng chục triệu cổ phiếu chất sàn mỗi ngày, không thể cắt lỗ. Những cổ phiếu như Louis Land, Louis Capital, Chứng khoán APG, Xuất nhập khẩu An Giang, Sametel, Thu Duc House, Dap - Vinachem, Cáp nhựa Vĩnh Khánh giảm hàng chục phần trăm trong thời gian ngắn.



Một nhóm các nhà đầu tư cũng đã có đơn kiện và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ dấu hiệu thao túng giá của ông Đỗ Thành Nhân.



Hiện tại, tính đến hết phiên giao dịch ngày 20.4, các cổ phiếu họ Louis hầu hết đã trở về vùng đáy: BII còn 7.500 đồng, 15.300 đồng/cổ phiếu.



…đến siêu anh hùng, nhà tiên tri chứng khoán!



Thường xuyên trải lòng trên Facebook, khi mới tiếp xúc với thị trường chứng khoán từ tháng 10.2020, ông Nhân chia sẻ: "Tôi đã hướng cho mình một con đường đi riêng không phải kiếm tiền từ việc mua bán cổ phiếu. Tôi đi theo con đường tôi đã chọn là xây dựng hệ sinh thái bền vững, mạnh lên từ nội lực bên trong và gia tăng giá trị doanh nghiệp”.



Đầu tháng 9.2021, ông Nhân "tiên tri" trên Facebook cá nhân rằng: "Từ đây đến cuối năm BII không được 3X. Mọi người cứ chửi thoải mái", hay "Từ đây đến cuối năm: BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, DDV không được 3X, AGM xuống 2X. Mọi người cứ chửi thoải mái. Ghi lại làm bằng chứng".





Đỗ Thành Nhân "phím hàng" trên Facebook. Ảnh: facebook nhân vật



Đến ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB), Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.



Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt; và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, về tội “thao túng thị trường chứng khoán”, theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.



Theo C03, trong thời gian từ ngày 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Theo Anh Vũ (TNO)