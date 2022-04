Bình Phước: Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong

Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại thôn 3, xã Long Hưng.



Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 21/4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại thôn 3, xã Long Hưng. Nạn nhân được xác định là Trần Đình Quang (37 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20/4, Trần Đình Quang và Nguyễn Văn Thận (37 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) cùng một số người khác uống rượu tại nhà đội của Nông trường 4, Công ty Cao su Phú Riềng (thôn 3, xã Long Hưng).



Trong lúc uống rượu, giữa Thận và Quang xảy ra mâu thuẫn. Thận chạy xe máy về nhà lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại nhà đội.



Tại đây, Thận cầm dao đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng của Quang và được mọi người can ngăn. Quang được chở đến Bệnh viện Công ty cao su Phú Riềng cấp cứu nhưng đã tử vong; Thận bị giữ tại hiện trường.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)