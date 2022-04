81 vụ tai nạn giao thông làm chết 37 người trong 3 ngày nghỉ lễ

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (từ 9 đến 11-4, tức ngày 9 đến 11-3 âm lịch), toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 52 người.





Trong đó, có một vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 10-4, tại Km 07+370 đường Lập Định - Suối Môn thuộc thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa giữa xe máy mang BKS 36B5-899.xx do Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú tại thôn Tân Thắng, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Nam - Bắc với xe máy mang BKS 79Z1-489.xx do Cao L. (SN 1993) điều khiển, chở theo Mấu H. (SN 1986, cả hai cùng trú tại thôn Vận Sơn, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) điều khiển lưu hành theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cả 3 người gồm T., L. và H. tử vong tại chỗ.



Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.



Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 15.951 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt 17,18 tỉ đồng; tạm giữ 62 xe ôtô, 1.971 xe môtô; tước 1.236 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 1.040 trường hợp. Có 3.429 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.



Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục đã kiểm tra, xử lý 230 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 889 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 90 trường hợp, tạm giữ 9 phương tiện.



Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra, xử lý 159 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 281,2 triệu đồng.



Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, chưa phát hiện tình hình, vụ việc phức tạp.

