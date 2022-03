Xe biển xanh lao lên vỉa hè tông chết 2 người bán trái cây

Sau va chạm với xe máy, chiếc ôtô biển xanh lao lên vỉa hè tông chết 2 người đang ngồi bán trái cây ở khu vực ngã tư tại TP Thanh Hóa.





Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 27-3, trên phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.





Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xe biển xanh tông chết 2 người



Vào thời điểm trên, xe ôtô biển xanh mang BKS: 36M-002.67 do tài xế Nguyễn Văn Thông (SN 1983, ngụ phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển.



Khi đi đến ngã tư ở phố Cao Sơn, chiếc xe biển xanh bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy do ông Lê Hải Đ. (SN 1956, ngụ TP Thanh Hóa) điều khiển. Sau đó, xe ôtô biển xanh lao vào quán bán trái cây ven đường.



Hậu quả, ông Lê Hải Đ. bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 2 người ngồi bán trái cây là ông Lê Văn A. (SN 1957, ngụ TP Thanh Hóa) và Hoàng Văn H. (ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.



Nhận được thông tin, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp, làm rõ nguyên nhân tai nạn.



Theo Công an TP Thanh Hóa, sau tai nạn, người điều khiển xe biển xanh đã tới công an trình diện.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)