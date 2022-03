Vụ tranh chấp đất lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng: Hàng ngàn người kêu cứu

Suốt 4 năm qua, hàng ngàn người dân nộp tiền để mua 1.100 lô đất 3 dự án của Công ty CP Bách Đạt An ở TX.Điện Bàn (Quảng Nam) bế tắc đi đòi đất và sổ đỏ.





Từ 2018 đến nay, cả ngàn người dân mua 1.100 lô đất nền của Công ty CP Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An), thông qua đơn vị môi giới là Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt là Hoàng Nhất Nam), đã hàng chục lần kéo đi đòi quyền lợi. Mới đây nhất là ngày 5.3, người dân mua đất dựng cả lều bạt, cắm trại trước khu vực Trung tâm hành chính TX.Điện Bàn để kêu cứu.



Người dân dựng lều bạt trước Trung tâm hành chính TX.Điện Bàn để kêu cứu. Ảnh: Mạnh Cường



Mòn mỏi chờ đất, chờ sổ đỏ



Người dân bức xúc cho rằng Bách Đạt An không thi hành án, chậm nộp thuế để ra sổ đỏ cho người dân, và do không tìm được lãnh đạo cũng như trụ sở Bách Đạt An (đã đóng cửa), người dân đành kéo đến TAND các cấp, trụ sở các cơ quan của TP.Đà Nẵng và Quảng Nam, tạo thành vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất và ồn ào nhất 2 tỉnh, thành này nhiều năm qua.



Trước đó, tại dự án 7B mở rộng và Hera Complex Riverside, Bách Đạt An kiện Hoàng Nhất Nam ra TAND Q.Hải Châu và TAND TP.Đà Nẵng (là nơi Hoàng Nhất Nam đóng trụ sở); còn tại dự án Bách Đạt 1, Hoàng Nhất Nam kiện Bách Đạt An ra TAND TX.Điện Bàn (nơi đóng trụ sở Bách Đạt An), kéo theo cả ngàn người dân mua 1.100 lô đất sa lầy.



Liên quan các dự án của Công ty CP Bách Đạt An ở Quảng Nam, cuối 2021, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao chủ đầu tư dự án các khu đô thị Bách Đạt 3, 4, 5, 6 tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; do xác định công ty này không thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Xót xa nhất, trong cả ngàn người mua đất, có nhiều người dân rất bức thiết về chốn an cư. Như bà Trần Kim Th. (52 tuổi, quê An Giang; theo chồng về tạm trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Năm 2018, bà Th. giấu chồng vay ngân hàng, cùng tiền dành dụm nộp 900 triệu đồng (95% hợp đồng) để mua lô đất dự án Eco Future Park (Bách Đạt 1) của Bách Đạt An. Cách đây 2 năm bà Th. mắc căn bệnh ung thư, sức khỏe suy kiệt nhưng bà vẫn miệt mài cùng người dân đeo đuổi, đi khắp Quảng Nam - Đà Nẵng đòi đất. Dự án đổ bể nên gia đình bà lục đục, vừa chữa bệnh vừa lo trả nợ ngân hàng.



Bên cạnh đó, nhiều người ngoài tỉnh cũng “mắc kẹt” ở các dự án trên.



Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự ?



Trước đó, TAND các cấp 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tạo mọi điều kiện để Bách Đạt An đẩy nhanh thủ tục đầu tư, thi công dự án, nhằm tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hoàng Nhất Nam, ra sổ đỏ bàn giao đất cho người dân.



UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành khẩn trương giải quyết các vướng mắc, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện sớm dự án. Tháng 11.2021, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Bách Đạt An.



Tuy được tạo điều kiện và quan tâm đặc biệt để tháo gỡ, nhưng phía Bách Đạt An thường xuyên bất hợp tác, chậm triển khai và có dấu hiệu chây ì. Theo lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, đã nhiều lần Cục triệu tập lãnh đạo Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam để tháo gỡ những vướng mắc liên quan, nhưng Bách Đạt An lại không đến làm việc. Buổi triệu tập làm việc gần nhất mà Bách Đạt An từ chối làm việc là vào tháng 12.2021.



Cuối tháng 2.2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa Bách Đạt An vào diện theo dõi. UBND tỉnh đã giao ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi và chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Trong đó lưu ý theo dõi tình hình triển khai các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.









Năm 2017, Bách Đạt An ký hợp đồng giao Hoàng Nhất Nam phân phối hơn 1.100 lô đất 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Eco Future Park (Bách Đạt 1) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.



Sau đó, hai bên tranh chấp, Bách Đạt An kiện Hoàng Nhất Nam vi phạm như bán đất, thu tiền vượt thẩm quyền. Hoàng Nhất Nam phản tố bởi căn cứ hợp đồng được phân phối và thu tiền theo kế hoạch kinh doanh, chính sách chiết khấu.



TAND các cấp tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam xác định cả 2 công ty đều có những vi phạm. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng phải chịu trách nhiệm khi 2 đơn vị ký kết, giao dịch công khai suốt thời gian dài nhưng không ngăn chặn.



Tuy nhiên, các cấp xét xử cũng xác định khoảng 1.000 khách hàng mua đất cần được bảo vệ. Do đó, TAND các cấp đều tuyên buộc Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Hoàng Nhất Nam để ra sổ đỏ, bàn giao đất cho người dân. Đến nay Bách Đạt An vẫn chưa thi hành án.



Theo ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, việc giao dịch giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam với người dân thì tòa án đã tuyên, bản án có hiệu lực thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam phải thực hiện. Trong khi đó, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam cho hay vụ việc tranh chấp bất động sản trên đang trong lộ trình giải quyết. “Vừa rồi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam có triệu tập cuộc họp để chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện các dự án, và sẽ có kết luận riêng. Hiện các sở, ban, ngành và địa phương cũng đang quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian sớm nhất”, vị lãnh đạo này nói.



Theo luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, Trưởng Văn phòng luật sư Phiệt và cộng sự, bản án đã có hiệu lực pháp luật, căn cứ luật Thi hành án dân sự, nếu bên liên quan không chấp hành án, thì chấp hành viên có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.



