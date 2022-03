Vợ tử nạn khi đu bám cửa xe ô tô chồng cũ

Trong lúc đu bám tay nắm cửa xe ô tô do người chồng cũ điều khiển, người phụ nữ té ngã xuống đường và đã tử vong sau khi đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết và clip không đúng sự thật.





Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân bà Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1994, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) tử vong bất thường.



Nguồn tin ban đầu cho biết, Trước đó vào khoảng 10h20’ sáng ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Hồng Hà đến nhà ông Phan Văn Bình (SN 1980, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) là chồng cũ đã ly hôn năm 2021, nhưng họ vẫn thường gặp gỡ nhau.



Chiếc xe ô tô bán tải liên quan vụ việc.



Sau một hồi cãi vã do mâu thuẫn, ông Bình bước ra ngoài điều khiển xe bán tải BKS 78C-104.01 chạy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Xuân Yên thì bà Hà chạy theo dùng tay nắm cánh cửa phía sau ở bên trái xe ôtô.



Ông Bình điều khiển xe chạy chậm một đoạn đường hơn 40m thì vấp phải ổ gà khiến bà Hà té ngã xuống mặt đường bất tỉnh. Dù đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu nhưng do chấn thương nặng nên nạn nhân tử vong trong buổi sáng cùng ngày.



Trong khi vụ việc còn đang được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật thì trong đêm 17/3 và sáng 18/3, chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Hạnh” đăng tải hai bài viết có nội dung: “Nhìn nhiêu đây thôi là em đủ đứt từng khúc ruột rồi…”, “Cuộc đời của chị nhiều gian nan đau khổ lắm”.



Bài viết kèm theo đoạn clip quy kết ông Phan Văn Bình đã dùng tay bóp cổ bà Nguyễn Thị Hồng Hà tại nhà riêng của nạn nhân ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu khiến cho cộng đồng mạng ngộ nhận và bình luận về một vụ giết người.



Đoạn đường và vị trí xảy ra vụ việc.



Cùng với việc xác minh, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu cũng đã trích xuất camera tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Hồng Hà, đồng thời làm việc với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1996, trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành) là chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Hạnh”.



Bà Hạnh thừa nhận đoạn clip trên Facebook “Nguyễn Hạnh” do chính bà lấy từ camera nhà riêng của người chị ruột Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhưng đã cắt xén một đoạn trước khi đăng tải trên mạng xã hội cùng với bài viết khiến cho cộng đồng mạng hiểu nhầm. Ngay sau khi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu bà Hạnh đã gỡ bỏ bài viết, clip đã đăng tải sai sự thật.



Được biết, trong thời kỳ hôn nhân, ông bà Bình – Hà hành nghề mua bán tôm hùm với thương hiệu “Hải sản Bình Phương” và mở quán kinh doanh hải sản tươi sống “Bình Phương” được nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu biết đến.

Theo Hữu Toàn/CAND (cand.com.vn)