Việt Nam - Mỹ đối thoại về hợp tác vũ trụ dân sự

Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 28-3 cho biết trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8-2021, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực của Mỹ và Việt Nam nhằm đảm bảo các hoạt động trong vũ trụ được tiến hành một cách có trách nhiệm và bền vững. Là một phần của những nỗ lực chung đó, các quan chức Mỹ và Việt Nam đã họp trực tuyến từ ngày 22 đến 24-3 trong khuôn khổ Đối thoại vũ trụ dân sự Mỹ-Việt Nam lần thứ ba.



Đối thoại tập trung vào sự hợp tác trong quan sát trái đất từ vũ trụ. Các đại biểu đã thảo luận về dự án SERVIR-Mekong (https://servir.adpc.net/), hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) để giúp các quốc gia sử dụng dữ liệu vệ tinh giải quyết các thách thức về an ninh lương thực, quản lý tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, chất lượng không khí và thiên tai. Các đại biểu cũng thảo luận về việc sử dụng công nghệ không gian địa lý để hỗ trợ quản lý thiên tai, khoa học trái đất và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải dân sự.



"Đối thoại vũ trụ dân sự này tái khẳng định chiều sâu hợp tác và sức mạnh của các mối quan hệ trong khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ"- Đại sứ quán Mỹ khẳng định.



Phái đoàn Mỹ do Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper làm trưởng đoàn gồm đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, NASA, Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Cục Hàng không Liên bang (FAA), và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ. Đoàn Việt Nam do ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, làm trưởng đoàn, gồm đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao (MOFA), Bộ Quốc phòng, các trường đại học Việt Nam và Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC).

