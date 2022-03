Trích xuất camera, điều tra xe cấp cứu giành bệnh nhân ở Quảng Ngãi

Liên quan đến việc xe cấp cứu bị chặn khi chở bệnh nhân, lực lượng chức năng đang trích xuất camera để điều tra. Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đề nghị thanh tra, giám sát xe cấp cứu giành giật bệnh nhân.





Bệnh nhân bị chấn thương sọ não được đẩy băng ca từ trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ra xe cấp cứu. Ảnh: Chụp màn hình



Ngày 14.3, ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ việc xe cấp cứu bị chặn chở bệnh nhân.



“Hiện lực lượng Công an tỉnh đang trích xuất camera ở cổng bệnh viện, cũng như xem lại diễn biến sự việc này như thế nào để xử lý. Tôi cũng đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về vụ xe cấp cứu bị chặn không cho vào chở bệnh nhân mà báo chí phản ánh”, ông Huỳnh Giới thông tin.



Theo ông Giới, ông cũng đã có văn bản gửi cho Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh để vào cuộc thanh tra, giám sát việc các xe cứu thương hay giành giật bệnh nhân trong bệnh viện gây mất an ninh trật tự ở đây.



Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ xe cấp cứu bị chặn không cho vào chở bệnh nhân ở BVĐK Quảng Ngãi, hiện đơn vị đang trong quá trình điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và trích xuất camera ở bệnh viện nên chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc này.



"Về việc lãnh đạo bệnh viện phản ánh tình trạng giành giật bệnh nhân giữa xe cứu thương gây mất an ninh trật tự, thời gian tới, chúng tôi phối hợp với nhiều cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này", phía Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay.





Theo Thanh Chung (LĐO)