Thanh Hóa: Giám đốc Ban quản lý cảng cá Lạch Hới bị khởi tố vì đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã bị đình chỉ các chức vụ Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban quản lý cảng để phục vụ công tác điều tra trong vụ án đánh bạc.

Chiều 9.3, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng vừa có các quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư chi bộ, chức vụ giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới (P.Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Lý do đình chỉ các chức vụ trên của ông Tuyên là để phục vụ công tác điều tra của Công an TP.Sầm Sơn, liên quan đến vụ án đánh bạc.

Trước đó, ngày 7.3, Sở NN-PTNT Thanh Hóa nhận được văn bản của Công an TP.Sầm Sơn về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tuyên do ông này tham gia đánh bạc.

Thông tin cụ thể về vụ án đánh bạc và ông Nguyễn Văn Tuyên đã có hành vi vi phạm đến mức độ như thế nào vẫn chưa được Công an TP.Sầm Sơn công bố.