Táo tợn đem ôtô, xe cẩu đi cướp cây mai "khủng"

Nhóm 6 đối tượng đi ôtô và xe cẩu đến nơi có cây mai vàng rồi 2 tên cầm kiếm khống chế một đôi vợ chồng, những kẻ còn lại vào bứng cây chở đi.





Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản xảy ra tại khu đất trống, vắng người trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP Dĩ An.



6 đối tượng mang kiếm, xe cẩu đi cướp cây mai "khủng"



6 đối tượng này gồm: Phạm Dương Tiễn (32 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, quê Đồng Tháp), Trần Thanh Phong (25 tuổi, quê Hậu Giang) và Phạm Ngọc Hà (52 tuổi), Phạm Ngọc Hiền (em trai Hà, 45 tuổi), Bùi Văn Đạt (27 tuổi - cùng ngụ TP Thủ Đức, TP HCM).



Theo điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Hà hành nghề buôn bán tại chợ Linh Xuân, TP Thủ Đức, biết được tại khu đất trống trên đường Nguyễn Trãi có 1 cây mai vàng to đẹp nên nảy sinh ý định đi cướp.



Để thực hiện, Phạm Ngọc Hà rủ em trai là Phạm Ngọc Hiền (kinh doanh vựa cây kiểng tại TP Thủ Đức), Phạm Dương Tiễn (làm thuê cho Hiền), Nguyễn Văn Sơn, Trần Thanh Phong (tài xế và lơ xe cẩu), Bùi Văn Đạt và Trần Thanh Bình (31 tuổi, quê Hậu Giang).



Ngày 17-3, Hiền và Tiễn đến khu đất trên quan sát. Thấy chỉ có anh P.V.Đ. và vợ là chị V.T.K.Đ. (quê Ninh Thuận) ngủ lại trông coi nên cả nhóm quyết định rạng sáng 20-3 sẽ thực hiện vụ cướp cây mai vàng



Khoảng 1 giờ ngày 20-3, nhóm Hiền đi ôtô và xe cẩu đến vị trí cây mai vàng. Đạt và Tiễn cầm hung khí khống chế vợ chồng anh P.V.Đ để Sơn điều khiển xe cẩu vào bứng cây.



Cướp xong, cả nhóm chở cây mai vàng về gửi tại khu đất trống trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.



Cây mai "khủng" tại Dĩ An



Sau khi xảy ra vụ cướp, chủ cây mai đã đến Công an phường Dĩ An trình báo. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng vào cuộc truy xét nhanh và yêu cầu Nguyễn Văn Sơn đến cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra các đối tượng trong nhóm.



Trong 2 ngày 20 và 21-3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An đã bắt giữ các đối tượng trên. Hiện Bình đã bỏ trốn nên cơ quan công an tiếp tục vận động đối tượng này sớm ra trình diện.



Công an cũng đã tạm giữ nhiều tang vật như: cây mai vàng cao 3 m, 1 xe cẩu, 1 ôtô, 1 cây đao và 1 cây kiếm Nhật.

Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)