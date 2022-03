Tai nạn ở TP.HCM: Xe chở phạm nhân va chạm xe tải, 3 người bị thương

Tai nạn xảy ra khi xe thùng biển số xanh (loại xe chở phạm nhân) va chạm với xe tải tại giao lộ khiến 2 phương tiện hư hỏng.





Ngày 14.3, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương xảy ra tại địa bàn xã Tân Phú Trung.





Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện hư hỏng. Ảnh: T.K



Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày (14.3), xe biển số xanh (loại xe thùng chở phạm nhân) chạy trên đường Nguyễn Thị Lắng, hướng từ đường Xuyên Á về đường Hồ Văn Tắng.



Khi đến giao lộ đường Nguyễn Thị Lắng - Hồ Văn Tắng (ngã tư Cây Da, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi), xe biển số xanh va chạm với xe tải biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường Hồ Văn Tắng.



Vụ va chạm mạnh khiến 2 xe hư hỏng. Trong đó, xe biển số xanh bị nhấc bổng phần đuôi, nghiêng về một bên. Người dân khu vực đến hỗ trợ các nạn nhân bị thương, đưa 1 người bất tỉnh ra khỏi xe thùng.





Camera ghi lại vụ tai nạn giữa xe biển số xanh và xe tải. Ảnh cắt từ clip



Theo nguồn tin Báo Thanh Niên, vụ va chạm khiến 2 công an và 1 phạm nhân bị thương. Một phần vụ tai nạn này được camera an ninh gần đó ghi lại. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trần Kha (TNO)