Phú Yên: Phát hiện vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Lợi (26 tuổi, ở KP.Uất Lâm, P.Hòa Hiệp Bắc, TX.Đông Hòa, Phú Yên) về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.



Số vũ khí quân dụng tìm thấy tại nhà Nguyễn Hữu Lợi. Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên

Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Theo cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, sáng 28.2, tại P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Lợi đang nhận một kiện hàng từ xe khách, qua kiểm tra bên trong kiện hàng có 1 khẩu súng ngắn màu đen kiểu dáng súng quân dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lợi, cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ nhiều súng, đạn và các tài liệu liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Qua làm việc, Lợi khai từ năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook Lợi có quen một người ở tỉnh Nghệ An và biết người này có bán súng, đạn nên Lợi thống nhất người này sẽ cung cấp súng, đạn cho Lợi, sau đó Lợi tạo các tin đăng lên mạng xã hội Facebook và Zalo để bán kiếm lời. Khi có người đặt mua súng, đạn thì Lợi giao hàng thông qua xe khách chạy các tuyến, người mua chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cho Lợi.



Số lượng đạn tìm thấy tại nhà Nguyễn Hữu Lợi. Ảnh: Công an tỉnh Phú Yên

Trước đó, ngày 22.2, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng phát hiện ngày 23.12.2021 tại xã Xuân Lãnh, H.Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và đã khởi tố đối với 3 bị can: Minh Thanh Thắng (53 tuổi), Mang Yến (49 tuổi) và Nguyễn Phi Long (46 tuổi, cùng ở H.Đồng Xuân, Phú Yên) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khám xét chỗ ở của các bị can, lực lượng chức năng phát hiện các bị can còn cất giấu nhiều viên đạn.