Phú Yên: Mưa to, sóng lớn khiến 40 tàu cá bị chìm, không có thiệt hại về người

Đợt mưa trái mùa đã làm hơn 40 tàu cá Phú Yên bị chìm. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đang nỗ lực cứu hộ các tàu cá bị nạn.





Sáng 31.3, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), cho biết mưa to, gió lớn bất thường đã khiến các vùng biển neo đậu tàu thuyền của ngư dân ở xã An Hòa Hải và xã An Chấn xuất hiện sóng lớn, nhấn chìm khoảng 20 tàu cá. Có 3 người được thông báo đã mất tích. Chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tàu thuyền.



Đến 10 giờ 20 phút ngày 31.3, ông Huỳnh Văn Khoa cho biết 3 người mất tích đã bơi được vào bờ an toàn, không có thiệt hại về người.



Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ tàu cá bị nạn ở vùng biển xã An Hòa Hải, H.Tuy An (Phú Yên). Ảnh: Minh Huy



Chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng biên phòng, công an và bộ đội cùng người dân cứu hộ các tàu cá gặp nạn. Tuy nhiên, do sóng lớn nên việc cứu hộ, cứu nạn phải triển khai từng bước để đảm bảo an toàn.



Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết sóng lớn cũng đã đánh chìm 20 tàu cá của ngư dân ở xã An Phú, TP.Tuy Hòa. Trong sáng 31.3, các lực lượng đang cố gắng tiếp cận để hỗ trợ cứu hộ các tàu cá này. Riêng vùng biển ở thôn Phú Thường và thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải (H.Tuy An), sóng vẫn còn lớn nên đang cho triển khai các xe cẩu kéo các tàu thuyền của ngư dân gần bờ lên bờ an toàn, tránh thiệt hại.



Theo Đức Huy (TNO)