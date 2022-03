Phú Yên: Lốc xoáy khiến 2 người mất tích, nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng

Trong đợt mưa gió bất thường này, trên địa bàn H.Tuy An (Phú Yên) có 2 người mất tích, 5 ngôi nhà sập và hư hỏng. Ngoài ra, hàng trăm ngàn con tôm hùm bị cuốn trôi và hàng ngàn ha lúa vụ đông xuân bị hư hại. Ước tính tổng thiệt hại hơn 157 tỉ đồng.



Hai người mất tích



Tối 31.3, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết trên địa bàn huyện này đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến 2 người mất tích và nhiều căn nhà bị sập, hư hỏng.



Nhiều lồng nuôi tôm hùm bị sóng nhấn chìm và cuốn trôi. Ảnh: Minh Khang



2 trường hợp mất tích gồm em T.V.T. (14 tuổi, ở thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải) đang ở trên tàu cá thì bị lốc xoáy khiến em rơi xuống biển mất tích; và anh N.S (40 tuổi, ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải) bị lốc xoáy cuốn rơi xuống nước trong lúc ra khu vực nuôi tôm hùm ở thôn Nhơn Hội. Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình đang tìm kiếm 2 người này.



Cũng theo ông Khoa, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà của ông Hồ Chí Câu và bà Nguyễn Thị Trường Hân ở thôn Hà Yến, xã An Thạch; 3 căn nhà khác bị hư hỏng. Hiện có 33 tàu, thuyền bị chìm, trong đó xã An Hòa Hải có 27 chiếc, xã An Chấn 5 chiếc và xã An Ninh Đông 1 chiếc. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng với người dân đang tổ chức trục vớt.



Ngoài ra còn có 2.450 lồng nuôi tôm hùm ươm và tôm hùm thịt bị sóng nhận chìm, cuốn trôi với hơn 790.000 con tôm hùm, ước thiệt hại hơn 144 tỉ đồng. Tổng cộng trong đợt mưa gió bất thường này, H.Tuy An đã thiệt hại hơn 157 tỉ đồng.



'Sự chủ quan về diễn biến bất thường của thời tiết khiến thiệt hại về người và tài sản là rất lớn'



Trực tiếp đi kiểm tra tại hiện trường khu vực có người mất tích và vùng ươm nuôi tôm hùm giống bị thiệt hại nặng ở xã An Hòa Hải (H.Tuy An), ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chỉ đạo chính quyền H.Tuy An phối hợp với người dân địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích. Đối với số tàu thuyển bị đánh chìm, lồng bè bị cuốn trôi cần tập trung lực lượng cứu vớt vào bờ. Tuy nhiên phải chú ý đảm bảo an toàn về người khi tham gia cứu hộ cứu nạn.



"Thực tế đã cho thấy, sự chủ quan về diễn biến bất thường của thời tiết khiến cho thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Các địa phương ven biển phải sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản khi có mưa lũ lớn xảy ra. Những diện tích lúa vụ đông xuân đã đến giai đoạn thu hoạch cần có phương án thu hoạch kịp thời để tránh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng", ông Thế nói.





Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực cứu hộ các tàu, thuyền vào bờ. Ảnh: Minh Khang



Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, trong đợt mưa gió bất thường này, toàn tỉnh Phú Yên có 2 nhà sập, 8 nhà bị tốc mái, hư hỏng, Trường tiểu học ở xã Xuân Sơn Bắc (H.Đồng Xuân) bị tốc mái. Toàn tỉnh đã có 91 tàu, thuyền bị chìm, 12.434 ha trong giai đoạn trổ bông, chín và chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước và ngã đổ.

Theo Đức Huy (TNO)