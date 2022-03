Phong tỏa kê biên, thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng liên quan vụ Việt Á

Chiều ngày 3/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi mà báo chí quan tâm.

Liên quan vụ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã làm xuyên Tết, để thúc đẩy quá trình điều tra của vụ án Công ty Việt Á.

Đến nay, thứ nhất, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành ủy thác cho Cơ quan điều tra công an cấp tỉnh, thành phố tại 62/63 tỉnh, thành phố để tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để tập hợp, củng cố, xác minh, làm rõ đầy đủ các hành vi của các đối tượng trong vụ án này.

Thứ hai, về thu hồi tài sản, đến nay, Cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa kê biên, thu hồi tài sản của các bị can, các đối tượng có liên quan với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.

Thứ ba, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cơ quan An ninh điều tra đang tích cực đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh tại các bộ, ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá; thông tin, quảng cáo; tổ chức sản xuất; đánh giá chất lượng sản phẩm, việc mua bán sản phẩm... và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến vụ án.

Tránh việc găm hàng, nâng giá kit xét nghiệm

Liên quan vấn đề kit xét nghiệm, đại diện Bộ Y tế cho biết, cách đây 2 tuần, Bộ đã chủ động họp với các bộ, ngành có liên quan: Bộ Công thương, Tài chính, Kế hoạch đầu tư bàn về việc này; họp với gần 100 doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép để cung cấp kit xét nghiệm; đồng thời có công văn gửi UBND tỉnh để triển khai tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh việc găm hàng, nâng giá và thực hiện không đúng. Yêu cầu doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện công khai giá bán buôn, bán lẻ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, yêu cầu đại lý thứ cấp như nhà thuốc, hiệu thuốc, quầy thuốc… phải thực hiện niêm yết giá bán lẻ. Những cơ sở nào không niêm yết giá bán lẻ, thì doanh nghiệp không cung cấp kit xét nghiệm nữa, đồng thời chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Để tránh tăng giá, cũng cần ý thức của người dân, phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ mua khi cần, không quá nôn nóng mà mua dự trữ, làm mất cân bằng cung cầu; dùng đến đâu mua đến đấy.

Bộ Y tế cũng có hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp. Trong một gia đình, có thể xét nghiệm nhanh mẫu gộp 2 người. Như chủng Omicron, 2-3 ngày mới có 1 chu kỳ lây nhiễm, như vậy khoảng 2-3 ngày xét nghiệm 1 lần thì giảm được nhu cầu sử dụng. Cuối cùng là tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các trường hợp vi phạm.

Tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Đại diện Bộ Y tế cho biết, khi xây dựng kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xin ý kiến các bộ, ngành.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, Bộ đã báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng đã có Nghị quyết đồng ý mua vaccine tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi với số lượng 21 triệu liều tiêm cho khoảng 11,9 triệu trẻ với 2 mũi tiêm. Thủ tướng cũng đã có Quyết định cho phép Bộ Y tế mua vaccine theo cơ chế đặc thù.

Đặc biệt, việc này đã được lấy ý kiến cộng đồng, nhất là phụ huynh học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó tỷ lệ phụ huynh đồng ý cao tiêm cho trẻ khoảng 78%.

Như vậy, cùng với khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế nhận thấy, cơ bản người dân rất đồng tình với việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ ở nhóm tuổi này.

Bộ Y tế đã làm việc với hãng Pfizer để xây dựng dự toán và kế hoạch, để phấn đấu trong tháng 3 này, chúng ta đưa được 7 triệu liều vaccine Pfizer về tiêm cho trẻ. Trong quý IV, đưa số vaccine còn lại về Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian tiêm sẽ kéo dài sang năm sau, vì sau tiêm mũi 1 sẽ phải có thời gian để tiêm mũi 2.