Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Tăng cường an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 59/TB-VPCP ngày 1-3-2022 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã biểu dương các cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban An ninh hàng không, UBND các địa phương có cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp hàng không đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng, không để xảy ra sự cố an ninh, an toàn hàng không nghiêm trọng; khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ "chiến thắng dịch bệnh, phát triển kinh tế", thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh, giữ vững uy tín của ngành hàng không nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Trong năm 2021, diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, số lượng chuyến bay, hành khách, hàng hóa giảm sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không. Mặc dù vậy, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung nguồn lực, ưu tiên cho công tác phòng-chống dịch bệnh, phối hợp tốt, quan tâm sát sao, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra các sự cố an ninh nghiêm trọng.

Các điểm yếu, hạn chế trong công tác đảm bảo an ninh hàng không được nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, từng bước nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không.

Các sự cố uy hiếp an toàn xảy ra đã được Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, chú trọng đến việc giám sát công tác khắc phục sau khi xảy ra sự cố của các tổ chức, đơn vị...

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, một số nhiệm vụ chưa được thực hiện theo kế hoạch công tác năm 2021 của Ủy ban An ninh hàng không (công tác kiểm tra, tập huấn, diễn tập...); công tác tổ chức diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp ngành/tỉnh chưa được duy trì thực hiện thành nền nếp; vẫn còn tình trạng ách tắc hành khách tại một số sân bay do thiếu kiểm soát, việc sử dụng giấy tờ xác nhận nhân thân không đúng.

Năm 2022, dự báo kinh tế sẽ phục hồi, hoạt động vận tải sẽ tăng mạnh mẽ, trong đó có vận chuyển hàng không, do đó đặt ra những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công tác an ninh, an toàn hàng không. Phó Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá, hoàn thiện hoặc đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Luật Hàng không dân dụng, Nghị định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ...) về an ninh, an toàn hàng không.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; xây dựng, củng cố văn hóa an ninh hàng không, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp trong bảo đảm an ninh hàng không.

Taxi công nghệ đón khách bên trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: nld.com.vn

Giảm thiểu rủi ro an ninh hàng không

Ủy ban An ninh hàng không phối hợp tổ chức tập huấn, huấn luyện, hội thảo chuyên môn về an ninh hàng không cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống bảo đảm an ninh hàng không và ngành hàng không, hình thức tổ chức phù hợp tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không, phòng-chống khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng đối với các địa phương có cảng hàng không, sân bay phù hợp tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Tổ chức diễn tập cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo kế hoạch được duyệt.

Đồng thời, tổ chức đánh giá rủi ro an ninh hàng không, thực hiện biện pháp giảm thiểu rủi ro an ninh hàng không; chuẩn bị và tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không; chuẩn bị và tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết của Ủy ban An ninh hàng không theo quy định.

Thành lập lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung; làm việc với Bộ Nội vụ để thẩm định việc thành lập lực lượng kiểm soát an ninh hàng không theo quy định.

Bộ Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp và đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy định mở các khóa đào tạo chính quy trong hệ thống học viện, nhà trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giám sát viên an ninh hàng không của ngành hàng không.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án ứng phó tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương liên quan về việc giám sát, cưỡng chế hạ cánh khẩn cấp đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm vùng hoạt động hàng không dân dụng.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao khoa học-kỹ thuật, văn hóa, xã hội; Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy định liên quan về tăng cường quản lý, giám sát và thiết lập khu cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; các quy định về cấm sử dụng tia laser, nguồn sáng có công suất lớn tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Khắc phục tình trạng "cò mồi", "taxi dù" tại các sân bay

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh hàng không; khắc phục tình trạng "cò mồi", "taxi dù" hoạt động ngang nhiên, trái phép tại các cảng hàng không, sân bay; triển khai các phương án ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, các hoạt động uy hiếp đến an toàn hàng không.