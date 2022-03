Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình tử vong sau TNGT trên cao tốc

Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở nên ông Lê Hòa Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh không qua khỏi.



Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM

Hiện trường vụ tai nạn.



Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, trưa 29/3, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc đã xác nhận ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.



Trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương vào khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày.



Vào thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh điều khiển xe ôtô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang.



Khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An), xe nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng. Ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch.



Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở nên ông Lê Hòa Bình không qua khỏi.



Đến 11 giờ 30 phút ngày 29/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi cùng Đoàn công tác của thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về thành phố tổ chức tang lễ.

