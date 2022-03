Phát hiện nhóm đối tượng trồng cây thuốc phiện ở Phú Yên

Chiều 29/3, Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh, Phú Yên, cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép và làm rõ nguồn gốc 1 khẩu súng thể thao được nhóm đối tượng này sử dụng.



Công an huyện Sông Hinh bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.



Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29/3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Sông Hinh, Phú Yên, đã tập kích vào núi Hòn Cồ (thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh) và phát hiện tại đây có một diện tích lớn trồng trái phép cây thuốc phiện.



Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.864 cây thuốc phiện, trong đó có 1.259 cây đã ra hoa. Số cây thuốc phiện trồng trái phép này được trồng trên diện tích gần 1.000 m2.



Thời điểm này có 3 người ở trong lán trại để trông coi cây thuốc phiện gồm: Đào Ngọc Lập (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1986) cùng trú huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và Đặng Văn Thuận (sinh năm 1992, quê tỉnh Lạng Sơn, thường trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh). Đặc biệt, khi kiểm tra lán trại nơi có 3 người ở tại khu vực này, lực lượng công an còn phát hiện, tạm giữ 1 khẩu súng bắn đạn thể thao.



Lợi dụng địa hình núi Hòn Cồ cách trung tâm huyện Sông Hinh khoảng 15 km, đường rừng, dốc cao rất khó di chuyển nên nhóm đối tượng đã trồng cây thuốc phiện. Thời gian trồng số lượng cây thuốc phiện trên từ đầu năm 2022 đến nay.



Hiện 3 đối tượng có hành vi vi phạm, số cây thuốc phiện và khẩu súng đã bị Công an huyện Sông Hinh tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo TRÌNH KẾ (NDĐT)