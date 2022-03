Nguyên Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị đề nghị truy tố

Ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cùng 27 bị can khác đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố trong vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).





Ngày 14-3, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận bổ sung, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cùng 27 bị can khác trong vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).





Các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an



Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV, về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Nhiều nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở ngành của Bình Dương cũng bị đề nghị truy tố tội tương tự ông Nam, gồm: Phạm Văn Cành, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, nguyên chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương, nguyên trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu cục trưởng, cục phó Cục Thuế… Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2) cũng bị đề nghị truy tố tội danh tương tự nêu trên; Ông Nguyễn Văn Minh cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



3 bị can khác là Võ Hồng Cường chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Hưng Vượng, Nguyễn Thục Anh nguyên chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển và Trần Đình Như Ý Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát triển bị đề nghị về tội Tham ô tài sản.



Lô đất 43 ha đất ở Bình Dương khiến nhiều lãnh đạo Bình Dương vướng vòng lao lý - Ảnh: Thành Đồng



Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3-2, cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành. Giá trị quyền sử dụng 43 ha đất tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỉ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước gần 202 tỉ đồng (giá chuyển nhượng hơn 250 tỉ đồng).



Cùng với đó bị can Nguyễn Văn Minh chỉ đạo HĐTV đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.648 tỉ đồng. Tổng cộng, hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.850 tỉ đồng.



Về hành vi tham ô tài sản, với mục đích tạo nguồn tiền để hoàn ứng đã sử dụng trước đó, Nguyễn Văn Minh đã tạo điều kiện cho Công ty Phát Triển do con gái là Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý thành lập phải trả nợ Ngân hàng khi tham gia góp vốn vào Công ty Tân Thành, đồng thời tạo điều kiện để Công ty Hưng Vượng có nguồn tài chính thanh toán các khoản tiền đang còn nợ Tổng Công ty 3-2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2, Nguyễn Văn Minh đã ban hành chủ trương, quyết định và chỉ đạo thẩm định giá trị quyền sử dụng đất Khu đất 145 ha để tạo giá trị chênh lệch so với giá trị khu đất khi đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tiến hành mua bán, chuyển nhượng 19% cổ phần để chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng của Tổng Công ty 3-2.



Theo đó, Nguyễn Văn Minh chiếm hưởng hơn 154 tỉ đồng; Nguyễn Thục Anh chiếm hưởng hơn 209 tỉ đồng; Trần Đình Như Ý chiếm hưởng hơn 201 tỉ đồng; Võ Hồng Cường chiếm hưởng gần 39 tỉ đồng…



Đối với ông Trần Văn Nam, kết luận nêu trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã ký ban hành Công văn số 3444/UBND-KTN ngày 23-11-2012 chấp thuận giá đất khu dịch vụ tại Khu liên hợp là 51.914 đồng/m2 (giá đất bình quân ban hành năm 2006) để Cục thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha được giao cho Tổng Công ty 3-2 vào năm 2012, 2013, trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 761 tỉ đồng.



Trong việc xử lý khu đất 43 ha của Tổng Công ty 3-2, với thẩm quyền quy định, ông Trần Văn Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng Công ty 3-2 khắc phục hậu quả bằng việc thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do động cơ cá nhân, bị can Trần Văn Nam đã quyết định, cố ý cho Tổng Công ty 3-2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo, không yêu cầu đưa khu đất 43 ha về Công ty Impco theo đúng Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Để hợp thức, che giấu sai phạm, Trần Văn Nam đã tiếp tục chỉ đạo cấp dưới "hợp thức hóa" các công văn làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu. Hành vi này của bị can Trần Văn Nam đã liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước gần 202 tỉ đồng.



"Là người có chức vụ cao nhất trong số các bị can phạm tội này và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để phạm tội nên hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng; việc cho áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định dẫn đến giá vốn của các khu đất giao cho Tổng Công ty 3-2 có giá trị thấp, là một trong những nguyên nhân nảy sinh tội phạm"- Kết luận điều tra nhận định.

