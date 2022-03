Một cán bộ Công an tử vong sau va chạm với xe đầu kéo

Sau vụ TNGT với xe đầu kéo và Công an đang xử lý hiện trường thì cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam là tài xế ô tô bị TNGT trước đó bất ngờ va chạm với xe đầu kéo khác dẫn đến tử vong. 4 xe trong vụ TNGT hư hỏng.



Sáng 31-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hòa Nhơn thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) và cơ quan chức năng xử lý vụ TNGT nghiêm trọng.





Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn



Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 30-3, anh Đặng Văn Lân (SN 1975, ngụ xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ôtô BS: 15C-164.90 keo theo rơ-moóc BS: 29R-501.22 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng hầm Hải Vân đi ngã ba Tuý Loan.



Khi đến địa phận thôn Phú Hạ (xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang) thì xe đầu kéo xảy ra va chạm với ôtô BS: 92A-116.47 do anh Nguyễn Văn Sang (SN 1981, ngụ P.Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.



Cùng lúc đó, ô tô BS: 43A-643.80 do anh Trương Tấn Mạnh (SN 1980, ngụ thôn Hưởng Phước, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang) điều khiển đi sau ôtô BS: 92A-116.47 va chạm vào phía sau ô tô BS: 92A-116.47.



Hậu quả, cả 3 ôtô hư hỏng, anh Mạnh bị thương. Nhận được tin báo, Công an huyện Hoà Vang phối hợp với Trạm CSGT Hòa Nhơn và cơ quan chức năng triển khai lực lượng đến xử lý, khám nghiệm hiện trường.



Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường thì anh Nguyễn Văn Sang bất ngờ bị xe đầu kéo BS: 36C-364.87 kéo theo rơ-moóc BS: 36R-016.72 do anh Lê Văn Duy (SN 1985, ngụ xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) va chạm. Hậu quả, anh Sang tử vong tại chỗ.



Được biết, anh Nguyễn Văn Sang là cán bộ thuộc đơn vị cấp phòng của Công an tỉnh Quảng Nam.



Công an huyện Hòa Vang đang điều tra làm rõ vụ việc.

https://congan.com.vn/giao-thong-24h/can-bo-cong-an-tu-vong-sau-khi-va-cham-voi-xe-dau-keo_129101.html



Theo Hoàng Quân (CAO)