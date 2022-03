Khống chế người đàn ông đưa đi xin lỗi một phụ nữ, 2 đối tượng bị bắt

2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam có hành vi uy hiếp, khống chế một người đàn ông rồi đưa lên xe, bắt ông này phải đi xin lỗi một phụ nữ rồi mới thả về.

Ngày 13-3, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Tân (31 tuổi) và Hồ Tấn Trường (30 tuổi; cùng ngụ huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".









Tân và Trường bị bắt giữ.



Trước đó, ngày 10-3, Công an huyện Núi Thành nhận đơn trình báo của ông P.Đ.T. (ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) về việc ông này bị 2 đối tượng lạ mặt khống chế, uy hiếp, đánh đập rồi đưa lên ôtô chở đến thị trấn Núi Thành để xin lỗi một người phụ nữ tên Q. (ngụ xã Tam Anh Nam). Sau khi xin lỗi người phụ nữ này thì ông T. mới được thả về.



Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Núi Thành huy động lực lượng truy xét. Đến 16 giờ ngày 10-3, công an xác định 2 đối tượng có hành vi khống chế, bắt giữ ông T. trái phép là Nguyễn Duy Tân và Hồ Tấn Trường.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai rằng bà Q. nhiều lần kể với Trường về việc có mâu thuẫn tình cảm với ông P.Đ.T. Trường nói sẽ giúp bà Q. đứng ra "dàn xếp" vụ việc. Sau đó, Trường, Tân thuê xe 16 chỗ đến gặp ông T. và thực hiện hành vi đánh đập, bắt giữ người như ông T. khai báo.

Theo Q.Vinh (NLĐO)