Khởi tố thêm 3 đối tượng vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương

Phú Yên: Điều tra thêm một khu rừng bị tàn phá

Rừng phòng hộ khu vực suối Sổ, suối Cheo Reo, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội (Sơn Hòa, Phú Yên) bị chặt phá. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)



Ngày 16/3, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa được phóng viên Thông tấn xã Việt Nam điều tra, phản ánh trong tháng 8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố bị can thêm 3 đối tượng.



Ba đối tượng gồm Lê Ngọc Hòa (sinh năm 1982), Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1978) và Ngô Hoàng Hải (sinh năm 1988) cùng trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, bị khởi tố về tội "Hủy hoại rừng," theo điểm B, khoản 1, Điều 243 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, ngày 31/8/2021, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên, có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương, Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị tàn phá để lấn chiếm đất trồng keo.



Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội.



Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá có diện tích khoảng 30.000m2.



Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thành (41 tuổi) và Phạm Văn Anh (34 tuổi) cùng ngụ tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa để điều tra về tội "Hủy hoại rừng".



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)