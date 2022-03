Khẩn trương truy bắt 2 đối tượng nổ súng vào nhà dân lúc rạng sáng

Cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, khi chạy ra thì phát hiện cửa kính trước nhà vỡ toang, qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện 2 đối tượng vừa nổ súng rồi bỏ đi.



Tấm kính trước cửa hàng bị vỡ toang sau khi có tiếng nổ lớn. Ảnh: CATH



Ngày 18.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, 2 đối tượng bịt mặt nổ súng vào một cửa hàng đồ gỗ nội thất của gia đình chị L.T.T.H. (ở thôn Vân Lộ, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân).



Hiện trường vụ nổ súng trong đêm. Ảnh: CATH



Trước đó, vào khoảng 2h25 ngày 16.3, khi gia đình chị H. đang ngủ thì nghe 2 tiếng nổ lớn và tiếng đập phá cửa. Khi xuống kiểm tra thì phát hiện, cửa kính trước nhà bị vỡ và có nhiều mảnh kim loại dưới nền nhà. Nghi ngờ có đối tượng bắn súng vào nhà mình nên gia đình đã báo cho lực lượng công an.



Nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã phân công lực lượng truy bắt, theo dấu vết nóng của các đối tượng, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.



Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 9 mẫu kim loại màu nâu xám, không rõ hình dạng, một cửa kính cao 4m và rộng 1,2m bị vỡ toang.



Theo Công an huyện Thọ Xuân cho biết, qua hình ảnh camera an ninh ghi lại, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 đối tượng đi xe máy đến trước nhà chị H., đối tượng ngồi sau cầm một vật giống súng nổ 2 phát, đập vào cửa nhà, sau đó lên xe bỏ đi.



Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đang khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.





