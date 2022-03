Huy động 100 người vào đưa thi thể người đàn ông bị đá đè chết trong rừng

Đang vào rừng tìm mật ong, người đàn ông không may bị đá đè tử vong. Chính quyền địa phương ở Quảng Bình đã huy động hơn 100 người dân vào rừng nhặt đá, đưa thi thể nạn nhân về nhà.





Sáng 13-3, ông Đinh Thanh Duẩn, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.





Hiện trường, nơi phát hiện thi thể người đàn ông xấu số



Nạn nhân là ông Đinh Xuân A. (SN 1979, ngụ thôn Kiên Trung, xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa).



Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 12-3, ông A. cùng với 3 người dân địa phương khác vào khu vực rừng Hung Đất để tìm mật ong rừng. Trên đường đi, ông A. không may bị đá trên lèn rơi xuống và đè lên người làm tử vong tại chỗ.



Sau khi nhận được tin báo, do địa hình hiểm trở, đường đi lại khó khăn, UBND xã Hoá Phúc phải huy động hơn 100 người dân đến hiện trường nhặt đá, đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)