Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương gây thất thoát hàng nghìn tỉ trong vụ đất vàng

Ông Trần Văn Nam và Trần Thanh Liêm có sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ đất vàng ở Bình Dương rơi vào tay tư nhân. Ảnh: Đình Trọng và BCA



Trong kết luận điều tra bổ sung liên quan những sai phạm tại 2 khu "đất vàng" ở TP Thủ Dầu Một, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng 20 bị can khác bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Theo điều tra, tháng 8.2012, Tổng Công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị UBND tỉnh giao khu đất 43ha ở Thủ Dầu Một cho doanh nghiệp này để liên kết làm dự án khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú.



Tháng 9.2012, ông Trần Văn Nam (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về đất đai) ký quyết định đồng ý giao đất cho Tổng Công ty 3/2. Lúc đó, tỉnh áp giá gần 52.000 đồng/m2, bằng mức giá ban hành từ năm 2006 để thu tiền sử dụng đất.



Cơ quan điều tra cho rằng việc áp giá này sai quy định nhưng các bị can là cựu lãnh đạo UBND tỉnh và Cục thuế tỉnh vẫn ký đồng ý, thay vì phải áp giá của năm 2012.



Đến đầu năm 2013, sau khi nộp đủ hơn 5 tỉ đồng theo quy định, Tổng Công ty 3/2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 43 ha trong 50 năm.



Với cách thức tương tự, tháng 5.2013, tổng công ty này tiếp tục được cấp sổ đỏ cho khu đất 145 ha tại TP Thủ Dầu Một sau khi nộp gần 25 tỉ đồng thuế trước bạ và tiền sử dụng đất.



Theo giám định, sau khi được giao 2 khu đất, tổng số tiền doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là gần 800 tỉ đồng. Tuy nhiên, do áp sai mức giá, Tổng Công ty 3/2 chỉ phải nộp gần 30 tỉ đồng. Do đó, cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Nam và đồng phạm gây thiệt hại trên 760 tỉ đồng.



Nhận được sổ đỏ của 2 khu đất, bị can Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2) cùng con rể, con gái và đồng phạm liên kết, thành lập liên doanh pháp nhân mới để mua đất.



Hồ sơ vụ án cho thấy với sự giúp sức, tạo điều kiện của ông Minh trong việc ký chuyển nhượng đất, Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) đã nhờ người thân đứng tên thành lập, chuyển nhượng cổ phần lòng vòng để mua đất thuộc sở hữu Nhà nước rồi bán lại. Từ đó, các bị can hoàn thành việc chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tư nhân.



Sau diễn biến này, ông Minh đã ký công văn gửi Tỉnh uỷ Bình Dương báo cáo về việc Tổng Công ty 3/2 đã hoàn tất việc chuyển giao khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, đề nghị Thường trực tỉnh uỷ thống nhất chủ trương cho chuyển nhượng phần vốn góp 30% tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.



Nhận được công văn này, ngày 17.4.2017, Thường trực Tỉnh uỷ gồm Bí thư Trần Văn Nam; Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực, Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp,



Cáo buộc cho rằng, ông Nam biết rõ việc chuyển nhượng khu đất 43ha là trái với Phương án chi tiết sử dụng đất đã được Tỉnh uỷ phê duyệt. Song ông Nam và Thường trực Tỉnh uỷ không chỉ đạo Tổng Công ty 3/2 huỷ hợp đồng mà đồng ý với công văn của Tổng Công ty 3/2 do ông Minh ký.



Hậu quả của hành vi sai phạm của ông Nam cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 201 tỉ đồng, khi 43ha bị chuyển nhượng cho tư nhân.



C03 cho rằng, với động cơ cá nhân, ông Nam vẫn cố ý cho Tổng công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục làm sai quy định.



Đáng chú ý, để che giấu sai phạm, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương còn chỉ đạo cán bộ dưới quyền ban hành văn bản mới, chỉnh sửa văn bản cũ nhằm hợp thức chủ trương cho Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng đất.



Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, kết luận điều tra nêu bị can là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 giai đoạn 2015-2020.



Quá trình làm việc, ông Liêm biết doanh nghiệp chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái quy định. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 17.4.2017, ông Liêm vẫn đồng ý cho tổng công ty tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.



Việc này tạo điều kiện cho ông Minh và đồng phạm chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại hơn 201 tỉ đồng.



Tại khu đất 145 ha, ông Liêm cũng biết tài sản này đã được tỉnh phê duyệt phương án sử dụng, tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.



Song, khi đất được Tổng Công ty 3/2 đưa vào góp vốn liên doanh, bị can vẫn thống nhất đưa đất thành tài sản chờ thanh lý.



Theo định giá, thời điểm đưa vào góp vốn (tháng 6,2017), giá trị khu đất 145ha là hơn 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức giá mà Tổng Công ty 3/2 tự định ra và kê khai góp vốn chỉ hơn 440 tỉ. Bộ Công an xác định hành vi của ông Trần Thanh Liêm và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.600 tỉ đồng.



