Đà Nẵng: Điều tra 12 hồ sơ về lao động người nước ngoài của 4 doanh nghiệp

Thanh tra TP.Đà Nẵng vừa chuyển cơ quan điều tra 12 hồ sơ (của 4 doanh nghiệp) liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép lao động người nước ngoài tại Sở LĐ-TB-XH.





Ngày 25.3, Thanh tra TP.Đà Nẵng cho hay đã làm rõ một số tồn tại, thiếu sót, sai phạm cần chấn chỉnh, khắc phục trong công tác quản lý, cấp phép lao động đối với người nước ngoài tại Sở LĐ-TB-XH.



Cụ thể, Thanh tra thành phố phát hiện 72 hồ sơ không có bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng lao động. Có 1 hồ sơ không có bản sao chứng thực hộ chiếu, 3 hồ sơ không có bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng lao động. Đồng thời, thời gian làm việc của người lao động tại các tổ chức nước ngoài thể hiện trên giấy tờ chứng nhận kinh nghiệm làm việc (đã được xác nhận) trùng với thời gian người lao động tạm trú tại Việt Nam.



Công an TP.Đà Nẵng khởi tố Nguyễn Văn Phong (cán bộ Sở LĐ-TB-XH) hồi tháng 12.2021 về tội nhận hối lộ, tiếp tay người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ảnh: Nguyễn Tú



Có 1 trường hợp thông tin tên và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trên văn bản đề nghị cấp giấy phép cho người nước ngoài không đúng thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.



Một trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động vào ngày 18.8.2020, trước thời điểm cấp giấy phép lao động.



Sở cấp giấy phép nhưng doanh nghiệp không biết



Có 13 hồ sơ cấp giấy phép lao động năm 2021 nhưng thông tin trùng lặp địa điểm công chứng, khám sức khỏe; người dịch, người nộp hồ sơ không có thông tin nhân thân, không có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của doanh nghiệp xin cấp phép.



Sở LĐ-TB-XH cũng thiếu sót không rà soát, kiểm tra đối với các giấy phép lao động hết hạn.



“Việc thực hiện trả giấy phép lao động đối với người nước ngoài cho đơn vị, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Sở thể hiện qua sổ giao nhận rất sơ sài, không có thông tin người trực tiếp giao trả, không ghi rõ số giấy phép lao động, người nhận không ký, không ghi họ tên, không thông tin nhân thân, dẫn đến một số trường hợp trả không đúng đối tượng. Có trường hợp đã cấp giấy phép lao động nhưng 3 doanh nghiệp phản ánh không nhận được hoặc không biết, không làm thủ tục đề nghị cấp”, kết luận thanh tra nêu.



Đáng chú ý, kết luận thanh tra còn nêu chỉ có 23/511 trường hợp báo cáo về việc quản lý lao động nước ngoài. Sở LĐ-TB-XH cũng chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về lao động nước ngoài, còn hạn chế về thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài.



Có dấu hiệu tội phạm



Đối với 11/17 tổ chức, doanh nghiệp qua xác minh có sai phạm trong quản lý, sử dụng lao động nước ngoài.



Đặc biệt, Thanh tra thành phố phát hiện 10 hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài của 4 doanh nghiệp có dấu hiệu làm giả hồ sơ để đưa người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam dạng chuyên gia nhưng thực tế không làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp.



Tất cả giấy phép lao động này chưa thu hồi được và không xác định được người sử dụng, có dấu hiệu tội phạm như làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả, tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.



Có 2 hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 2 doanh nghiệp có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu.



Thanh tra thành phố kiến nghị Sở LĐ-TB-XH kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp sai phạm.



Thanh tra thành phố cũng chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng để làm rõ 10 hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài tại 4 doanh nghiệp và 2 hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.



Trước đó Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam hàng chục bị can liên quan các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam núp bóng bảo lãnh chuyên gia 'dỏm'.



Mới đây, Công an thành phố đã khởi tố Nguyễn Văn Phong, 34 tuổi, cán bộ Phòng việc làm - An toàn lao động Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng, về tội nhận hối lộ. Phong đã tham gia tiếp tay đường dây nhập cảnh trái phép, đưa chuyên gia 'dỏm' người nước ngoài vào Việt Nam.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)