Chuyển 7 con hổ giải cứu ở Nghệ An về Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Sau nhiều tháng giải cứu tại Nghệ An, 7 cá thể hổ được lên kế hoạch vận chuyển từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) vào Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sáng 21.3, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết đại diện Ban quản lý đã có mặt tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý để tiếp nhận 7 cá thể hổ.

"Dự kiến vào 8 giờ sáng mai (22.3), 7 cá thể hổ sẽ được đưa lên xe và dự kiến vận chuyển vào đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trước 18 giờ cùng ngày. Kế hoạch trước mắt, khi về đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ sẽ được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chuồng và cần thêm thời gian để xem xét các khả năng, điều kiện phù hợp mới thả chúng ra môi trường bán tự nhiên", ông Thái nói.

Dự kiến nhóm 7 cá thể hổ được đưa lên xe tải loại 3,5 tấn.

7 cá thể hổ Đông Dương được giải cứu đã bắt đầu quá trình vận chuyển từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Ảnh: T.N

Trước đó, để chuẩn bị việc đón nhận 7 cá thể hổ này về với vườn, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã cử một nhóm cán bộ đi học tập kinh nghiệm về các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng hổ. Đồng thời, lập các kế hoạch vận chuyển, giấy tờ pháp lý, hoàn thành các cơ sở chuồng trại, kiểm dịch, để đảm bảo quá trình vận chuyển đàn hổ an toàn, đúng kế hoạch.

Ban quản lý cũng nghiên cứu, đưa ra khẩu phần ăn bảo đảm phù hợp với tập tính theo từng giai đoạn sinh trưởng, phù hợp với điều kiện địa phương và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi sắp đón nhận nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương từ Nghệ An. Ảnh: T.N

Trong 8 tháng qua, Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát đã tạo các điều kiện tốt nhất để chăm sóc, chữa trị cho đàn hổ. Các cá thể hổ được nuôi thành từng chuồng xây bằng bê tông, có cửa sắt, rộng khoảng 12 m2. Mỗi ngày, hổ được cho ăn 2 lần vào bữa sáng và chiều. Suất ăn của hổ khoảng 2 kg thịt, thay đổi luân phiên các loại thịt gà, thỏ, bò để đảm bảo dinh dưỡng.

Trước đó, ngày 1.8.2021, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã phá án một vụ án vận chuyển động vật hoang dã tại H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra H.Diễn Châu (Nghệ An) và thu giữ 7 cá thể hổ. Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 7 cá thể hổ cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Tuy nhiên, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát là nơi cứu hộ động vật khẩn cấp nên cơ sở hạ tầng không có nhiều điều kiện để nuôi 7 cá thể hổ trên; chỉ đủ số lượng, diện tích chuồng để nuôi các cá thể hổ bé. Vì thế, Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát đã đề xuất xin chuyển 7 cá thể hổ tới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để phù hợp việc nuôi dưỡng, bảo tồn.