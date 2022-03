Chiến sự Nga - Ukraine: Đã đưa 1.162 người Việt về nước, còn 8 chuyến bay

Đến nay, cơ quan chức năng đã hỗ trợ sơ tán 4.500 người khỏi vùng chiến sự Ukraine, đưa 1.162 người có nguyện vọng về nước và sẽ còn 8 chuyến bay cứu trợ miễn phí trong thời gian tới.





Thông tin cập nhật từ Bộ Ngoại giao cho biết, kể từ khi xung đột Ukraine - Nga xảy ra tới nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã hỗ trợ 4.500 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ukraine sơ tán khỏi các vùng chiến sự sang các nước lân cận.





Kết quả bảo hộ công dân trong xung đột Nga- Ukraine. Ảnh: Lê Hiệp



Cụ thể, khoảng 950 người tại Romania, khoảng 2800 người tại Ba Lan, 660 người tại Hungary, gần 130 người tại Slovakia, hơn 40 người tại Nga.



Thống kê trước đó cho biết, có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ukraine. Nhiều người Việt sinh sống lâu năm và có quốc tịch Ukraine.



Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, từ 7.3 tới nay, các cơ quan chức năng đã phối hợp với các hãng hàng không tổ chức 4 chuyến bay, đưa 1.162 công dân người Việt và gia đình đã sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận về nước.



Cụ thể, chuyến bay VN88 do Hãng hàng không Vietnam Airlines thực hiện đã đưa 287 người Việt đã sơ tán từ Ukraine sang Romania về nước hôm 8.3.



Chuyến bay thứ 2 mang số hiệu QH9066 do Bamboo Airways thực hiện đưa 300 người Việt đã sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan về nước hôm 10.3.



Chuyến bay magn số hiệu VN58 do Vietnam Airlines thực hiện chở 283 công dân từ Warsaw (Ba Lan), rời Hà Nội chiều 12.3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng 13.3.



Chuyến bay thứ tư mang số hiệu VN68 do Vietnam Airlines thực hiện chở 276 công dân từ Bucharest (Romania), rời Hà Nội chiều 12.3, hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng 13.3.



Các chuyến bay VN58 và VN68 do Tập đoàn Sun Group tài trợ Hãng hàng không Vietnam Airlines để đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraine về nước theo sự đồng ý của Chính phủ.



Theo Bộ Ngoại giao, dự kiến sẽ có tổng cộng 10 chuyến bay được tập đoàn này tài trợ. Như vậy, sắp tới sẽ có thêm khoảng 8 chuyến bay miễn phí sẵn sàng đưa các công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước.



Tuy nhiên, theo các cơ quan đại diện Việt Nam, tới nay, chỉ còn khoảng 500 người có nguyện vọng đăng ký về nước, gồm: 200 người đã sơ tán sang Romania và 300 người đã sơ tán sang Ba Lan.



Công dân có nguyện vọng về nước có thể đăng ký với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan và Romania qua đường link tại đây.



Xung đột Nga - Ukraine bắt đầu từ 24.2 và các căng thẳng leo thang trong suốt gần 1 tháng qua.



Trong diễn biến mới nhất, tối 14.3, ông Oleksiy Arestovich, cố vấn cho chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã đưa ra nhận định chiến sự ở Ukraine có thể kết thúc vào đầu tháng 5 khi Nga cạn kiệt các nguồn lực dành cho chiến dịch quân sự.



Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán khỏi khu vực chiến sự, về nước, người Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ, đăng ký thông tin với Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước như sau:



+ Bộ Ngoại giao: +84-965411118, +84-981848484; Email: baohocongdan@gmail.com



+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 (63) 8638999



+ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +79916821617



+ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: 0048782257359



+ Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani: 0040744645037



+ Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia: +421 2 5245 1263, +421 915 044



329, +421 915 419 568



+ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary: +36 308 385 699

Theo Lê Hiệp (TNO)