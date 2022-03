Bình Phước: Tạm giữ 4 nghi phạm vụ nổ súng, chém 3 người bị thương

Công an H.Lộc Ninh đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm chặn xe, nổ súng và dùng dao chém khiến 3 người đi xe tải bị thương.





Ngày 26.3, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Khang và Phan Duy Quốc (cùng 23 tuổi, ngụ Bình Thuận), Vũ Anh Tú (28 tuổi) và Hoàng Văn Bảo Lâm (20 tuổi, cùng ngụ H.Lộc Ninh) để điều tra làm rõ vụ nổ súng, chém người khiến 3 người bị thương.



Hiện trường vụ việc cùng 2 khẩu súng công an thu giữ. Ảnh Công an Bình Phước



Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 25.3, Khang và Quốc chạy 2 xe máy trên đường quốc lộ 13. Khi đến đoạn thuộc xã Lộc Hưng (H.Lộc Ninh) thì Khang và Quốc chạy xe máy ra làn đường xe ô tô.



Lúc này anh Nguyễn Ngọc Tươi (58 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh) chạy xe tải BS 93C-010.17 chở trên xe có Hà Xuân Thanh (40 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi) và Nguyễn Thế Hùng (28 tuổi, cùng ngụ H.Lộc Ninh) bấm còi để xin vượt qua, nhưng Khang và Quốc không nhường đường.



Chạy được khoảng 100 mét thì ô tô tiếp tục bấm còi, Hùng ngồi trên xe tải mở cửa kính chỉ tay nói lớn: “Tụi mày chạy xe kiểu gì, muốn chết à?”. Lúc này Khang và Quốc mới chạy vào làn đường xe máy để cho xe tải vượt qua. Sau đó, Khang chạy về nhà kể cho Tú và Lâm nghe sự việc.





4 nghi can Khang, Quốc, Tú, Lâm tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bình Phước



Nghe vậy Tú lấy một khẩu súng đưa cho Khang, sau đó điều khiển xe ô tô BS 93A - 197.65 chở Quốc đi chung. Lâm cùng Khang chạy xe máy đi theo cầm thêm 2 con dao.



Trên đường đi, Tú đưa cho Quốc khẩu súng. Đi được 3 km thì Tú đuổi kịp xe tải, lúc này Quốc cầm súng đưa ra ngoài bắn chỉ thiên 2 phát. Thấy có tiếng súng bắn, anh Tươi điều khiển xe tải bỏ chạy. Tú, Quốc, Lâm và Khang tiếp tục đuổi theo. Khi đến đoạn đường cua, Lâm điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe tải, Khang chặn xe máy phía sau.



Lâm cầm khẩu súng Quốc đưa, khi anh Hùng vừa mở cửa xuống xe thì bị Lâm cầm súng bắn trúng ngực. Dù nạn nhân ôm ngực bỏ chạy nhưng đã bị Quốc nhặt cục đất ném trúng đầu.



Khang một tay cầm dao, một tay cầm súng chém liên tiếp vào người anh Sang khi anh này bước xuống xe. Tiếp đó, Khang dùng súng bắn trúng đùi và dùng dao chém trúng vào vai, tay của anh Thành. Sau đó cả nhóm Tú, Khang, Lâm và Quốc lên xe bỏ đi.



Sau khi gây án, sáng cùng ngày (25.3) cả 4 đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời giao nộp 2 khẩu súng, 2 con dao và các phương tiện liên quan.



Khám xét khẩn cấp nhà các nghi phạm, cơ quan công an thu giữ thêm 1 hộp tiếp đạn bên trong có 12 viên chưa qua sử dụng và 1 viên đạn rời.



Hiện Công an H.Lộc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra vụ nổ súng, chém người khiến 3 người bị thương.

Theo HOÀNG GIÁP (TNO)